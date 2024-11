Die Bechtle-Aktie zeigt Anzeichen einer Erholung nach einer längeren Schwächeperiode. Im vorbörslichen Handel stieg der Kurs um 2,7 Prozent, was als Fortsetzung eines Erholungsversuchs vom Tiefstand seit 2020 gewertet wird. Trotz des jüngsten Anstiegs verzeichnet die Aktie im laufenden Jahr einen Verlust von etwa 28 Prozent. Seit dem Rekordhoch im Jahr 2021 hat sich der Kurs sogar mehr als halbiert. Das Geschäftsumfeld im dritten Quartal war von Herausforderungen geprägt, mit einer schwachen Nachfrage in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich, aber einem soliden organischen Wachstum in anderen internationalen Märkten.

Ausblick und Risiken

Bechtle blickt optimistisch in die Zukunft und erwartet für das vierte Quartal eine Besserung der Situation. Allerdings bestehen Risiken für die öffentlichen IT-Ausgaben in Deutschland aufgrund politischer Unsicherheiten. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,701 EUR. Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten Potenzial in der Bechtle-Aktie und haben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,17 EUR errechnet.

