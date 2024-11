Aya Gold & Silver startet Erzverarbeitung in der Zgounder-Silbermine

Anzeige / Werbung

Aya Gold & Silver Inc. hat bekannt gegeben, dass das neue Zgounder-Verarbeitungswerk die Erzverarbeitung aufgenommen hat. Die mechanische Fertigstellung des Werks ist abgeschlossen, und die heiße Inbetriebnahme schreitet zügig voran. Die erste Silberproduktion wird noch im November erwartet.

Fortschritte beim Hochfahren des Zgounder-Werks

Das Werk befindet sich aktuell in der sogenannten "Wet-Kommissionierung", bei der alle Anlagen feucht getestet und schrittweise in Betrieb genommen werden. Am 4. November 2024 erfolgte die erste Erzaufgabe, und der Testlauf der Ballmühlen verlief erfolgreich. Bereits über 4.000 Tonnen Erz wurden verarbeitet, und das Werk erreichte eine Mühlengeschwindigkeit von 95 Tonnen pro Stunde, was die Stabilität des Betriebsprozesses bestätigt. Während dieser ersten Phase wird Erz mit geringem Silbergehalt durch das System geführt und in das Abraumlager transportiert. Das Ziel ist, bis Ende 2024 die kommerzielle Produktion zu erreichen, bevor Anfang 2025 eine stabile Produktionskapazität angestrebt wird. Benoit La Salle, CEO von Aya, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Zgounder nun in die Übergangsphase zum vollen Betrieb eintritt. Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Erfolg für unser Team, das intensiv daran gearbeitet hat, Zgounder zu einem der weltweit führenden Silberproduzenten zu entwickeln."