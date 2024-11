Steyr Motors, der global renommierte Anbieter von Motoren für kritische Defense- und Schiffsanwendungen, legt mit einer aggressiven Expansion in Asien einen Zahn zu. Nur eine Woche nach dem erfolgreichen Börsendebüt meldet das Unternehmen drei bedeutende Meilensteine, die das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum massiv ankurbeln sollen. Neuer Dreh- und Angelpunkt: Büro in Peking Mit der Eröffnung eines Regionalbüros in Peking stellt Steyr Motors die Weichen für einen umfassenden Ausbau in der Region. CEO Julian Cassutti erklärt, dass das Büro das Fundament für eine markante Expansion in Asien ...

