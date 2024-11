EQS-Ad-hoc: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

Hannover Rück SE: Jean-Jacques Henchoz übergibt Vorstandsvorsitz am 1. April 2025 an Clemens Jungsthöfel



08.11.2024 / 10:40 CET/CEST

Jean-Jacques Henchoz verlängert auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht und scheidet zum 31. März 2025 aus dem Vorstand aus

Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel wird ab 1. April 2025 neuer Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück

Dr. Christian Hermelingmeier, Finanzvorstand der HDI Global SE, tritt Nachfolge als Finanzvorstand der Hannover Rück an Hannover, 8. November 2024: Der Vorstandsvorsitzende der Hannover Rück, Jean-Jacques Henchoz (60), verlängert auf eigenen Wunsch seinen auslaufenden Vertrag nicht. Er scheidet zum 31. März 2025 aus dem Vorstand der Hannover Rück aus, bleibt dem Unternehmen aber weiter eng verbunden. Sein Nachfolger wird zum 1. April 2025 der jetzige Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel (54). Die Nachfolge als Finanzvorstand der Hannover Rück tritt zum gleichen Zeitpunkt Dr. Christian Hermelingmeier (43), derzeit Finanzvorstand der HDI Global SE, an.



Clemens Jungsthöfel hat seine herausragende Expertise in den vergangenen Jahren als Finanzvorstand der Hannover Rück und des Corporate & Specialty Versicherers HDI Global sowie als Partner in der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG bewiesen, wo er ausschließlich Erst- und Rückversicherungsunternehmen betreut hat. Er ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater sowie gelernter Versicherungskaufmann.



Sein Nachfolger, Dr. Christian Hermelingmeier, ist seit September 2020 Finanzvorstand beim Corporate & Specialty Versicherer HDI Global. Zuvor leitete Dr. Hermelingmeier das Controlling des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland der Talanx Gruppe. Der promovierte Wirtschaftsmathematiker ist zudem Aktuar DAV.



Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück-Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".

