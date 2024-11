Die BASF-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Bereits zu Handelsbeginn sank der Wert um 1,8 Prozent auf 44,94 EUR, was zu einer gedämpften Stimmung unter Anlegern führte. Im Tagesverlauf setzte sich der negative Trend fort, wobei das Papier zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte.

Analysten sehen gemischte Zukunftsaussichten

Trotz der aktuellen Kursschwäche prognostizieren Analysten ein mittleres Kursziel von 49,90 EUR für die BASF-Aktie. Dies deutet auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hin. Allerdings rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer geringeren Dividende von 2,54 EUR je Aktie, verglichen mit 3,40 EUR im Vorjahr. Diese Prognosen, gepaart mit der allgemeinen Marktvolatilität, könnten die Anleger weiterhin verunsichern und den Aktienkurs in nächster Zeit beeinflussen.

Anzeige

BASF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BASF-Analyse vom 8. November liefert die Antwort:

Die neusten BASF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BASF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BASF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...