08.11.2024 / 10:45 CET/CEST

SEBASTIAN BRAUN IST EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR



Greifswald, 08. November 2024

Sebastian Braun gewinnt renommierten Unternehmerpreis in der Kategorie Familienunternehmen

Erster Preisträger aus den ostdeutschen Bundesländern seit 2014

Der Award EY Entrepreneur of the Year wird in 60 Ländern verliehen

Sebastian Braun, Vorsitzender des Aufsichtsrats, gemeinsam mit seiner Schwester Dr. Bianca Juha Haupteigentümer und vormals langjähriger CEO der CHEPLAPHARM Gruppe, ist EY Entrepreneur of the Year. Er wurde gestern Abend im Rahmen einer feierlichen Gala im Motorwerk Berlin in der Kategorie Familienunternehmen ausgezeichnet. Der EY Entrepreneur of the Year wird jährlich in 60 Ländern vergeben und gilt als einer der renommiertesten Unternehmerpreise weltweit.

Sebastian Braun hat CHEPLAPHARM in den letzten 20 Jahren von einem Kleinstunternehmen mit einem Jahresumsatz von 600.000 Euro zu einem weltweiten Marktführer bei der Übernahme etablierter patentfreier Markenmedikamente mit einem Jahresumsatz von 1,5 Mrd. Euro (GJ/2023) geformt. Die Unternehmensgruppe verfügt über ein globales Netzwerk aus 125 Auftragsfertigern und 100 Vertriebspartnern und gewährleistet so die kontinuierliche Versorgung von Patientinnen und Patienten mit zuverlässigen Arzneimitteln sowie den Erhalt der globalen Arzneimittelvielfalt. CHEPLAPHARM beschäftigt heute rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz.



Für Sebastian Braun ist gutes Unternehmertum vor allem eins: "Erfolg ist kein Zufall - sondern immer die Kombination aus Vorbereitung und Chance. Wer erfolgreich sein möchte, muss sich in seinem Feld stetig fortbilden, bestens auskennen - und dann mutig handeln, wenn sich Chancen auftun." Eine Maxime, die wohl auch die Experten-Jury überzeugte, die die Gewinnerinnen und Gewinner basierend auf vier Schlüsselkriterien ausgewählt hat: "Entrepreneurship", welches unternehmerisches Denken und Handeln repräsentiert, "Purpose", der den Unternehmenszweck und die Vision widerspiegelt, "Growth", das für das Wachstum und das Zukunftspotenzial steht, sowie "Impact", das die Wirkung und die unternehmerische Verantwortung einschließt.



"Der Gewinn dieses prestigeträchtigen Unternehmerpreises erfüllt mich mit großem Stolz und ich nehme diesen stellvertretend für mein fantastisches Team entgegen. Er ist das Ergebnis und zugleich Beleg für die gemeinsam geleistete Arbeit der letzten Jahre und eine Erfolgsgeschichte, die ohne die Belegschaft von CHEPLAPHARM nicht möglich gewesen wäre", freut sich Sebastian Braun über die Auszeichnung. "Als erster Preisträger aus Ostdeutschland seit zehn Jahren freue ich mich besonders, den Preis nach Hause geholt zu haben - für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unser Unternehmen und für das Land Mecklenburg-Vorpommern."

Sebastian Braun vertritt Deutschland beim EY World Entrepreneur Of The Year 2025

Zehn Jahre hat es gedauert bis mit Sebastian Braun wieder ein Unternehmer aus Ostdeutschland (Berlin ausgenommen) prämiert wurde. 2014 war die NOMOS Glashütte/SA Roland Schwertner KG der letzte Preisträger aus Ostdeutschland. Damit aber nicht genug. Dieses Jahr wird Sebastian Braun noch eine weitere Ehre zuteil: Er wird 2025 Deutschland beim EY World Entrepreneur Of The Year in Monaco vertreten.



Über den Wettbewerb "EY Entrepreneur Of The Year"



Neben Sebastian Braun in der Kategorie Familienunternehmen wurden in diesem Jahr drei weitere Unternehmerpersönlichkeiten in den Kategorien Nachhaltigkeit, Innovation und Junge Unternehmen ausgezeichnet. Pro Kategorie standen fünf Finalisten zur Wahlausgezeichnet. Pro Kategorie standen fünf Finalisten zur Wahl. Das "Entrepreneur Of The Year"-Programm wurde 1986 von EY in den USA ins Leben gerufen. Seither hat sich der Wettbewerb in rund 60 Ländern etabliert und gehört zu den weltweit renommiertesten Unternehmerpreisen. Der Wettbewerb wird in Deutschland in diesem Jahr zum 28. Mal durchgeführt und von namhaften Unternehmen und Medien unterstützt. Dazu gehören die LGT, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das manager magazin. Neben der Auszeichnung erfolgreicher Unternehmerpersönlichkeiten fördert EY mit dem Programm "EY NextGen Academy" auch den unternehmerischen Nachwuchs. Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte folgender Internetseite: http://www.de.ey.com/eoy

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com .

Pressestelle:

CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.com

