Gräfelfing (www.anleihencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG:Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG"Alte Männer sind gefährlich, denn die Zukunft ist egal", sang Udo Lindenberg in seinem Song "der Greis ist heiß". Und sehr viele Beobachter gerade in Europa bewerten das Ergebnis der US-Wahl ähnlich. In der Tat wirken die antidemokratischen Ankündigungen des "MAGA-Präsidenten" wie vieles andere auch "bedrohlich" und ob diese gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in USA insgesamt für eine gedeihliche Entwicklung hilfreich sind, wird hinreichend diskutiert. Wir wollen uns hier aber mit den Auswirkungen im Falle der Umsetzung der Wahlversprechen des Herrn Trump auf die Kapitalmärkte befassen. Denn hier wird es ebenfalls spannend. ...

