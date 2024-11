Linz (www.anleihencheck.de) - Ein Tag der Leitzinssenkungen. Die Bank of England senkte den Leitzins um 25 Basispunkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins liege nun bei 4,75 Prozent. Der Ausblick auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik bleibe aufgrund der Ankündigung eines expansiven Haushalts schwierig. Um 20:00 Uhr sei dann die Entscheidung der amerikanischen Notenbank bekannt gegeben worden. Wie erwartet, habe diese ebenfalls um 25 Basispunkte gesenkt. Der Leitzins liege nun im Zielkorridor zwischen 4,50 und 4,75 Prozent. Nach der Wahl von Donald Trump habe der aktuelle Notenbankchef Jerome Powell auf die Frage, ob er von seinem Posten zurücktreten würde, sollte Trump ihn dazu auffordern, mit einem klaren "Nein" geantwortet. (08.11.2024/alc/a/a) ...

