Die Daimler Truck Aktie erlebte am Donnerstag einen unerwarteten Aufschwung und stieg um über 6% auf ein Fünf-Monats-Hoch von 40,48 Euro. Dieser bemerkenswerte Anstieg erfolgte trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal 2024. Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten, was zu einer positiven Reaktion der Investoren führte. Während der europäische Markt Schwäche zeigte, stützten robuste nordamerikanische Verkäufe die Bilanz des Unternehmens. Die unerwartet positive Entwicklung wurde einer widerstandsfähigeren operativen Marge zugeschrieben, die den Umsatzrückgang um 5% auf 13,1 Milliarden Euro und die Verringerung des bereinigten EBIT um 12% auf 1,19 Milliarden Euro in den Schatten stellte.

Regionale Unterschiede und Zukunftsaussichten

Das Unternehmen sah sich mit unterschiedlichen regionalen Dynamiken konfrontiert. Während die europäische Nachfrage, insbesondere in Deutschland, nachließ und das Mercedes-Benz-Segment einen Auftragsrückgang von fast 25% verzeichnete, zeigte Nordamerika ein leichtes Wachstum. Als Reaktion auf diese Herausforderungen kündigte die Unternehmensleitung ein neues Kostenspar- und Leistungsverbesserungsprogramm für die Mercedes-Benz-Sparte an, dessen Details im ersten Quartal 2025 erwartet werden. Analysten bleiben optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 52,88 Euro, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet.

