Die HEAG mobilo hat fünf neue Mercedes-Benz eCitaro in der Zwölf-Meter-Ausführung in Empfang genommen. Mit diesem Schritt sind nun alle Solobusse des Darmstädter Mobilitätsdienstleisters rein elektrisch angetrieben. "In wenigen Jahren" sollen alle Linien in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg vollständig elektrisch bedient werden. Bereits seit August 2024 hat das ÖPNV-Unternehmen mehr Elektro- als Verbrennerbusse im Fuhrpark. Jetzt hat HEAG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...