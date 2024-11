EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Augsburg, 08. November 2024 Nächste Woche Mittwoch und Donnerstag ist es soweit - die 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz öffnet ihre Türen im exklusiven The Charles Hotel - Rocco Forte. Wir freuen uns, dass auch die EXASOL AG (ISIN: DE000A0LR9G9) teilnimmt und für Gesprächsanfragen zur Verfügung steht. (Bitte an konferenz@gbc-ag.de ) Die Präsentation der EXASOL AG findet am 14. November 2024 von 10:00 bis 10:35 Uhr in Raum GBC III statt. Falls Sie noch nicht angemeldet sind, nutzen Sie jetzt die letzte Gelegenheit! Die Anmeldefrist endet heute. Anmeldung unter: https://mkk-konferenz.de/ Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Kristina Heinzelbecker & Marita Conzelmann

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de



