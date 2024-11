Der Frankfurter Flughafen verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung im Frachtsektor, während der Passagierverkehr weiterhin schwächelt. Die Lufthansa-Gruppe profitiert von dieser Entwicklung und plant umfangreiche Investitionen in ihr Frachtzentrum. Für das laufende Jahr wird ein Frachtumschlag zwischen 2,1 und 2,2 Millionen Tonnen erwartet, was nahe an den Rekordwert von 2021 heranreicht. Mittelfristig strebt der Flughafenbetreiber Fraport sogar einen Jahresumschlag von 3 Millionen Tonnen an, was erhebliche Erweiterungen der bestehenden Infrastruktur erforderlich machen würde.

Aktienperformance und Finanzausblick

Die Lufthansa-Aktie zeigt sich trotz der Herausforderungen im Passagiergeschäft relativ stabil. Zuletzt wurde ein leichter Kursanstieg verzeichnet, wobei Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 7,26 EUR prognostizieren. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,897 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet, da sie Aufschluss über die weitere Entwicklung des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld geben werden.

