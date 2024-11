Berlin (ots) -Am 14. November feiern Menschen mit Diabetes auf aller Welt den Weltdiabetestag, und die dedoc° Diabetes Online Community setzt wieder starke Zeichen: Bereits am Samstag, den 9. November hebt der blaue Heißluftballon der Blue Balloon Challenge über Berlin ab, um ein weithin sichtbares Signal für die täglichen Herausforderungen von Menschen mit Diabetes zu setzen. Am 14. November selbst bringt dedoc° sodann die Diabetes-Community im Rahmen des Virtuellen Weltdiabetestages zusammen, und DIE ZEIT veröffentlicht erstmals eine Sonderveröffentlichung Diabetes.Warum der 14. November?Der Weltdiabetestag wurde 1991 von IDF, WHO und UN ins Leben gerufen und findet jährlich am 14. November statt, dem Geburtstag von Sir Frederick Banting, der 1921 das lebenswichtige Hormon Insulin entdeckte. Angesichts von über 500 Millionen Menschen, die weltweit mit Diabetes leben - darunter mehr als 8 Millionen in Deutschland - ist dieser Tag wichtiger denn je: Er macht auf die rasante Zunahme der Erkrankung und den globalen Handlungsbedarf aufmerksam.Virtueller Weltdiabetestag: Live und global vernetztAb 20 Uhr lädt dedoc° am Donnerstag, den 14. November wieder zum Virtuellen Weltdiabetestag ein. Dieses Format hat sich als starke Plattform der deutschen Diabetes-Community etabliert. Im Livestream teilen Menschen mit Diabetes persönliche Geschichten, Erfahrungen und Erfolge - eine einzigartige Gelegenheit für Austausch und Vernetzung auch über Ländergrenzen hinweg. Der internationale Weltdiabetestag findet bereits um 16 Uhr deutscher Zeit statt.14.11.2024, 20:00 Uhr: LIVESTREAM auf www.weltdiabetestag.deSonderveröffentlichung Diabetes in DIE ZEITAls Medienpartner für den Weltdiabetestag konnte dedoc° dieses Jahr erstmals die renommierte Wochenzeitung DIE ZEIT gewinnen. Am 14. November erscheint dort eine Sonderveröffentlichung Diabetes, u.a. mit einem Interview von Schirmherr Prof. Dr. Peter Schwarz, Präsident der International Diabetes Federation, Neuigkeiten aus der Diabetes-Forschung und einer Würdigung des Engagements von dedoc° für Menschen mit Diabetes. "Für uns ist es ein Meilenstein, in einer der renommiertesten Publikationen Deutschlands präsent zu sein und so die Stimmen der Diabetes-Community einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Diese Kooperation unterstreicht die Bedeutung unserer Arbeit und die Dringlichkeit, das Thema Diabetes stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken", so Bastian Hauck, Gründer von dedoc°.Blue Balloon Challenge: Ein Ballon für MillionenDie Blue Balloon Challenge symbolisiert den täglichen Balanceakt von Menschen mit Diabetes, die neben ihren regulären täglichen Aufgaben immer auch ihren Blutzucker im Blick behalten müssen. Seit ihrem Start hat sich die Blue Balloon Challenge zu einer globalen Bewegung entwickelt. Menschen weltweit sind aufgerufen, Bilder oder Videos mit einem blauen Luftballon zu teilen und so das Bewusstsein für Diabetes zu stärken.dedoc° lässt am Samstag, den 9. November ab 13:30 Uhr Heißluftballon BLU über Berlin aufsteigen.Anmeldung und Informationen für Teilnehmer: www.blueballoonchallenge.dePressekontakt:Bastian Hauckbastian@dedoc.de+49 (0)174 686 1344Original-Content von: Dedoc Labs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177357/5904549