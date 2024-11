Neuss (ots) -Wissenschaftsstudie von 3M "State of Science Insights" belegt, dass die Forschung in Zukunft eine immer größere Rolle in Deutschland spielen wird: 84 Prozent der Befragten glauben, in den kommenden Jahren mehr als je zuvor von wissenschaftlichen Erkenntnissen abhängig zu sein. Viele Produkte wissenschaftlicher Forschung sind Teil unseres Alltags.Am 10. November 2024 ist der Weltwissenschaftstag. An dem von den Vereinten Nationen ausgerufenen Gedenk- und Aktionstag soll an den bedeutenden Beitrag der Wissenschaft für die Gesellschaft erinnert werden. Anlässlich dessen teilt der Multitechnologiekonzern 3M erstaunliche Zahlen aus dem diesjährigen State of Science Insights, einer repräsentativen Studie des Unternehmens: Über 84 Prozent aller Befragten in Deutschland sind der Meinung, dass wir zukünftig immer mehr von der Wissenschaft und Forschung abhängig sein werden. Neun von zehn stimmen darüber hinaus zu, dass Wissenschaft schon heute eine wichtige Rolle für die Gesellschaft spielt. Als Standort mit langer Forschungstradition ist die Wissenschaft in Deutschland tief verankert."Fortschritte bei Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz oder erneuerbaren Energien sind nur durch wissenschaftliche Durchbrüche möglich - und eng mit Forschung und Entwicklung verknüpft. Diese nutzen unserer Gesellschaft schon ganz konkret, indem wir durch KI effizienter und durch grüne Energie nachhaltiger werden. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken: Auch für Deutschland wird das Thema Wissenschaft zunehmend dringlicher, denn ihre Erkenntnisse und Lösungen werden unser aller Leben immer stärker prägen", sagt Christin Schack, Managing Director Central Europe und Vorsitzende der Geschäftsführung bei 3M Deutschland anlässlich des Weltwissenschaftstags.Wissenschaft als Lösung für den KlimawandelEine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen ist das Klima. Die Deutschen sehen hier klar die Wissenschaft als Teil der Lösung: So glauben drei Viertel der Deutschen, dass die Wissenschaft eine wesentliche Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen (75 Prozent) und die Menschen und den Planeten selbst vor den Auswirkungen schützen kann. Zudem meinen neun von zehn Befragten (88 Prozent), dass die Wissenschaft den Planeten voranbringen müsse.Der Multitechnologiekonzern 3M adressiert mit seinen Lösungen gesellschaftliche Problemlagen - wie etwa den Klimawandel: "3M steht seit Jahrzehnten für Innovationsgeist und wissenschaftsbasierte Forschung und Produktentwicklung. Unser Ziel ist es dabei immer, den menschlichen Fortschritt voranzutreiben und eine nachhaltigere Zukunft zu fördern", so Christin Schack weiter.Wissenschaftliche Lösungen für Gesellschaft und Einzelpersonen3M nutzt seine Materialwissenschaft, um Lösungen zu entwickeln, die die Auswirkungen des Klimawandels adressieren: Dazu gehört beispielsweise ein Verfahren für das sog. Direct Air Capture von CO2, durch das Kohlenstoff aus der Luft entfernt wird. 3M entwickelt die Lösung in Partnerschaft mit Svante. Zudem bietet das Unternehmen eine Folie zur Verbesserung des Energiemanagements von Gewächshäusern an. Diese fangen die optimalen Lichtwellen für das Pflanzenwachstum ein; verbleibende Lichtwellen werden zur Erzeugung von Solarenergie genutzt, womit bis zu 70 % des Energiebedarfs eines Gewächshauses abgedeckt werden kann.Aber auch der Alltag der Menschen wird zunehmend durch Produkte wissenschaftlicher Forschung geprägt: Im Durchschnitt kommt jeder Mensch etwa 17-mal täglich unbewusst in Kontakt mit einem 3M Produkt: ob im Straßenverkehr, im Auto oder bei der Nutzung des Smartphones oder Computers. Aber auch im Bereich Hygiene und Gesundheit bietet 3M innovative Lösungen, etwa Desinfektionsmittel und -tücher, die Viren und Bakterien effektiv bekämpfen und eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit in Haushalten spielen. Insgesamt bietet 3M rund 60.000 Produkte an und hat in seiner über einhundertjährigen Historie weltweit mehr als 132.000 Patente angemeldet.Über die Studie "3M State of Science Insights""3M State of Science Insights" ist eine unabhängige Umfrage, die von Morning Consult durchgeführt wird und die Einstellung zur Wissenschaft auf globaler und lokaler Ebene untersucht. Die Umfrage wurde von Dezember 2023 bis Januar 2024 durchgeführt und umfasste zehn Länder im Raum Asien-Pazifik, Nordamerika, Südamerika und Europa.Über 3M3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. Mit 63.000 Mitarbeiter*innen ist das Multitechnologieunternehmen weltweit in vielen Ländern vertreten. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 49 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio rund 60.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich, und 3M kann stolz auf über 132.000 Patente im Laufe seiner Unternehmensgeschichte blicken. Das Unternehmen hat Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in 29 Ländern weltweit.3M ist eine Marke der 3M Company.Pressekontakt:Pamela AlbertTel.: +49 2131 14 2229E-Mail: palbert@3M.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 Neuss+49 2131 14-0Original-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13650/5904538