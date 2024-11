FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller habe im vergangenen Quartal gut abgeschnitten, schrieb Analyst John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Schlussquartal dürfte absatzseitig schwierig werden, und darüber hinaus sei die Politik in Deutschland und den USA wegweisend für die Geschäftsentwicklung - mit potenziell negativen Auswirkungen auf Aufträge und die jüngsten Produkteinführungen. Nordex sollte aber in Europa weiter wachsen und in den USA Marktanteile zurückgewinnen./gl/ag



