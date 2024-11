Die Vonovia-Aktie verzeichnete zuletzt eine positive Entwicklung an der Börse. Trotz eines schwierigen Marktumfelds konnte das Wertpapier des Immobilienkonzerns im XETRA-Handel zulegen und notierte bei 29,74 Euro, was einem Plus von 1,3 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie sich damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 22,93 Euro bewegt, das im November 2023 erreicht wurde. Diese Entwicklung deutet auf eine gewisse Resilienz des Unternehmens hin.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der jüngsten Kursverluste bleiben Experten optimistisch. Analysten taxieren das mittlere Kursziel auf 33,19 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Auch die Dividendenprognose fällt mit 1,18 Euro je Aktie für das laufende Jahr positiv aus. Diese Einschätzungen könnten darauf hindeuten, dass die Vonovia-Aktie trotz der aktuellen Herausforderungen im Immobiliensektor langfristig attraktive Chancen für Anleger bietet.

