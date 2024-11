HIVE Digital Technologies: Expansion in Paraguay stärkt globale Wachstumsstrategie

Anzeige / Werbung

HIVE Digital Technologies verkündet den Baubeginn eines neuen 100-Megawatt-Rechenzentrums in Paraguay, rund eine Stunde von Asunción entfernt. Mit dieser Anlage verfolgt HIVE das ehrgeizige Ziel, bis Ende 2025 etwa 2 % der globalen Bitcoin-Mining-Kapazität zu erreichen. HIVE konnte in diesem Monat 117 Bitcoin (BTC) schürfen, womit sich der Bestand auf insgesamt 2.624 BTC erhöht. Diese Entwicklung spiegelt eine Steigerung von 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wider???.

Ein Meilenstein für umweltfreundliches Wachstum

Die Wahl Paraguays als Standort ist ein strategischer Schritt in HIVE's langfristiger Wachstumsstrategie. Paraguay bietet Zugang zu günstiger, sauberer Wasserkraft, was HIVE erlaubt, die Betriebskosten zu optimieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Durch die neue Anlage plant HIVE, täglich rund 9 Bitcoins zu minen und seine Position als nachhaltiger Marktakteur im Krypto-Bereich weiter zu stärken. Am Monatsende betrug der Wert des Bitcoin-Bestands von HIVE, basierend auf einem BTC-Kurs von rund 70.215 USD, über 184 Millionen USD.

Frank Holmes: "Ein Schritt zur globalen Marktführerschaft"

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, bezeichnet die Paraguay-Expansion als wesentlichen Fortschritt auf dem Weg zur globalen Marktführerschaft: "Diese Investition ist mehr als ein neues Rechenzentrum; sie ist ein entscheidender Schritt, um unsere Position im globalen Bitcoin-Markt zu festigen. Durch den Einsatz nachhaltiger Energie und energieeffizienter Technologien schaffen wir einen langfristigen Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen und unsere Aktionäre." Holmes sieht das Projekt zudem als Modell für umweltbewusstes Bitcoin-Mining. Zusätzlich dazu bewertet Hive die jüngsten US-Wahlergebnisse als positives Signal für den Digital-Asset-Sektor. Mit der Rückkehr von Präsident Donald Trump und einer republikanischen Mehrheit im Kongress erwartet das Unternehmen wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, die sowohl dem Bitcoin-Ökosystem als auch den Kapitalmärkten zugutekommen könnten. Ein weiterer Impuls für die Branche ist die Unterstützung von Persönlichkeiten wie Elon Musk, der als Innovator und Bitcoin-Befürworter bekannt ist.

Nachhaltig und Mitarbeiterorientiert

Mit dem Fokus auf saubere Energiequellen setzt HIVE seine Nachhaltigkeitsstrategie in Paraguay fort, wie zuvor an Standorten in Kanada und Schweden. Das neue Rechenzentrum wird vollständig durch Wasserkraft betrieben und entspricht so der zunehmenden Nachfrage von Investoren nach umweltfreundlichen Geschäftsmodellen. Zur Stärkung der Mitarbeiterbindung hat HIVE 2.442.000 Restricted Share Units (RSUs) an seine Mitarbeiter und Berater ausgegeben. Die Programme, die einer einjährigen Sperrfrist unterliegen, sind darauf ausgelegt, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre langfristig zu verknüpfen.

Technologische Effizienzsteigerung

Die paraguayische Anlage spielt auch eine zentrale Rolle in HIVE's Plänen, die Mining-Kapazität auf 13,5 Exahash pro Sekunde (EH/s) auszubauen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Upgrades seiner ASIC-Chips, um die Effizienz zu steigern und die Produktionskosten weiter zu senken. Ziel ist es, die durchschnittliche Effizienz der Mining-Geräte von derzeit 22,3 Joule pro Terahash (J/TH) in den kommenden Jahren weiter zu verbessern.