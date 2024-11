Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat die Zinsen gesenkt und eine Pause im Dezember in Aussicht gestellt, so Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg.Schmidt analysiere die geldpolitischen Aussichten und den potenziellen Einfluss der nächsten US-Regierung.Wie erwartet habe die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt und könnte im Dezember eine Pause einlegen. Fed-Chef Jerome Powell habe zwar keine konkreten Hinweise auf den weiteren Kurs gegeben, jedoch eingeräumt, dass die Stärke der US-Wirtschaft zuletzt überraschend positiv ausgefallen sei und die Kerninflation hartnäckiger bleibe als noch im September prognostiziert worden sei. Das deute darauf hin, dass die gestrige Zinssenkung die letzte in diesem Jahr gewesen sein könnte. ...

