Hannover (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat das US-Leitzinsniveau gestern um weitere 25 Bp gesenkt, so Tobias Basse von der NORD/LB.Damit notiere die obere Grenze für das Band um die FED Funds Target Rate nun bei 4,75%. Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung an der makroökonomischen Preisfront hätten diese eher vorsichtige Lockerung der geldpolitischen Zügel in den USA ohne jeden Zweifel zugelassen. Einige pessimistische Marktbeobachter hätten nach den jüngsten Angaben zur US-Beschäftigungssituation sogar die Möglichkeit einer weiteren Leitzinssenkung der FED um 50 Bp ins Spiel gebracht. Diese Option hatten wir allerdings zu keinem Zeitpunkt für wirklich realistisch gehalten; die Daten zum Stellenaufbau in der US-Wirtschaft waren schließlich durch die Wirbelstürme und durch Streikmaßnahmen verzerrt, so die Analysten der NORD/LB. ...

