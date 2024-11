DJ MARKT USA/Durchatmen nach Rekordjagd - TSMC dämpft Stimmung

Am Freitag scheint an der Wall Street erst einmal eine Verschnaufpause angesagt. Nachdem die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten und die Zinssenkung der US-Notenbank die Indizes an den beiden vorigen Tagen auf Rekordstände getrieben haben, zeichnen sich zum Wochenausklang kleine Verluste ab. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,2 Prozent im Minus, der Nasdaq-Future gibt um 0,4 Prozent nach.

Konjunkturseitig steht nur der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan auf der Agenda. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg auf 71,0 im November von 70,5 im Vormonat.

Ein möglicher Stimmungsdämpfer für den Technologiesektor kommt aus Taiwan. Der Chipgigant TSMC hat zwar für Oktober einen Rekordumsatz gemeldet, doch hat sich das Wachstum im Vergleich zum September verlangsamt. Die in den USA gelisteten TSMC-Aktien liegen vorbörslich gleichwohl 0,8 Prozent im Plus. Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices sinken jedoch um bis zu 1,6 Prozent. Nvidia werden zu Handelsbeginn am Freitag in den Dow-Jones-Index aufgenommen, den Intel im Gegenzug verlassen müssen.

Mit Enttäuschung werden die Geschäftszahlen von Airbnb aufgenommen. Die Aktie verliert 5,4 Prozent, hatte allerdings am Donnerstag kräftig zugelegt. Die Pinterest-Aktie sackt um über 12 Prozent ab, nachdem das Unternehmen mit seinen Zahlen zwar die Erwartungen übertroffen, gleichzeitig aber vor steigenden Kosten gewarnt hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2024 06:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.