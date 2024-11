Darmkrebs (CRC) ist die zweithäufigste Krebstodesursache weltweit. 95 der Patienten mit metastasierendem Darmkrebs (mCRC) sprechen nicht auf Standard-Immuntherapien an.

Die Entwicklung innovativer therapeutischer Ansätze zur Wiederherstellung der Funktionen des Immunsystems von Patienten ist für die effiziente Bekämpfung von kalten Tumoren unerlässlich. (d. h. CRC MSS)

In diesem Forschungsartikel bestätigt Brenus Pharma das starke Potenzial

seiner allogenen therapeutischen Plattform.

Bei der Behandlung von Mäusen mit einem Ersatzverfahren wurde eine signifikante Antitumorwirksamkeit in syngenen Mausmodellen nachgewiesen, die mit resistenten CRC-Tumoren transplantiert wurden.

(1). Alzeeb G, Tortorelli C, Taleb J, De Luca F, Berge B, Bardet C, et al. Efficacy of novel allogeneic cancer cells vaccine to treat colorectal cancer. Front Oncol [Internet]. 2024;14. Verfügbar unter: https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2024.1427428

Brenus Pharma hat die Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Artikels angekündigt, in dem das neue "Standard"-Krebsmedikament des Unternehmens in der Rubrik Cancer Immunity and Immunotherapy der Fachzeitschrift "Frontiers in Oncology" beschrieben wird.

Brenus' Plattform ahmt die rezidivierenden Erkrankungen von Patienten im Labor nach, um das Immunsystem mit der größten verfügbaren Auswahl an multispezifischen Zielen gegen die Entwicklung von Tumoren zu trainieren. Der Hauptkandidat ist eine proteomisch gesteuerte Immuntherapie, die zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem CRC entwickelt wurde.

Die Ergebnisse zeigen, dass die murine Ersatzbehandlung das Tumorwachstum hemmt und die Überlebensrate der behandelten tumortragenden Mäuse verbessert. Es hat sich auch in einem PD1-resistenten Modell als wirksam erwiesen, mit einer erhöhten Infiltration von CD8+T-Zellen in kalten Tumoren, verbunden mit starken Sicherheitsdaten.

Tatsächlich führt die In-vitro-Exposition der Behandlung gegenüber Pflegestandards zur Expression krebsbezogener Proteine, die mit dem therapeutischen Druck in Verbindung stehen und dann durch Haptisierung (chemische Markierung in vitro) sicher immunogen gemacht wurden. Das so gewonnene Endprodukt verstärkt die Erkennung von Tumorantigenen durch das Immunsystem und ermöglicht dessen Aktivierung gegen die Tumorzellen des Patienten nach intradermaler Injektion.

Die Ergebnisse, die in Zusammenarbeit mit renommierten akademischen Einrichtungen und wissenschaftlichen Partnern veröffentlicht wurden, unterstreichen das Potenzial der Plattform von Brenus Pharma, die Herausforderungen bei der Behandlung von Darmkrebs zu bewältigen, insbesondere in Fällen, in denen sich Standard-Immuntherapien wie Anti-PD1 als unwirksam erwiesen haben.

"Diese Studien zeigen, dass wir einen immuntherapeutischen Ansatz entwickeln können, der eine sichere Antitumorreaktion zur Bekämpfung von Krebszellen in einem syngenen Mausmodell zum Nachweis der Wirksamkeit auslöst. Die Technologie wurde nun mit dem ersten menschlichen Kandidaten angepasst. Dies schafft eine solide Grundlage für die erste Studie am Menschen und bringt uns dem Ziel näher, therapeutische Lösungen für Patienten anzubieten. Wir danken allen Co-Autoren für ihre unschätzbaren Beiträge", sagte Dr. George Alzeeb, Innovation Manager bei Brenus Pharma.

Über Brenus Pharma:

Brenus Pharma entwickelt eine neue Generation von Krebsbehandlungen für solide Tumore. Die firmeneigene allogene Plattform ahmt die Rückfallbedingungen der Tumorzellen von Patienten nach, um ihr Immunsystem darauf vorzubereiten, diese Tumorzellen zu antizipieren, zu erkennen und zu zerstören, sobald sie auftreten. Brenus beabsichtigt, einen Paradigmenwechsel in der Onkologie herbeizuführen, indem es die Patienten wieder zu Akteuren ihrer Behandlung macht. www.brenus-pharma.com

