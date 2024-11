Die Mercedes-Benz-Aktie gerät weiter unter Druck und fällt am Freitagmorgen auf ein neues Jahrestief. Mit einem Kurs von 52,50 Euro verzeichnet das Papier einen Tagesverlust von 2,4 Prozent. Seit sechs Monaten befindet sich der Stuttgarter Autobauer in einem Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum bereits 28 Prozent an Wert eingebüßt. Hauptgründe für die negative Entwicklung sind die schwache Nachfrage aus China sowie die allgemeine Zurückhaltung der Anleger im Automobilsektor.

Umsatzrückgang belastet Konzern

Im dritten Quartal 2024 musste Mercedes-Benz einen Umsatzrückgang von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hinnehmen. Der Gewinn pro Aktie sank sogar um mehr als die Hälfte auf 1,66 Euro. Analysten sehen dennoch Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,70 Euro aus. Ob die Aktie dieses Ziel erreichen kann, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung des chinesischen Marktes und der Fähigkeit des Unternehmens ab, im Bereich der Elektromobilität aufzuholen.

