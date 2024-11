Der Silberpreis zeigt derzeit deutliche Schwankungen. Am Freitagmorgen liegt der Kurs bei 31,63 US-Dollar pro Unze, was einem Anstieg von 2,2 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Erholung weist der Silberpreis auf Wochensicht eine negative Entwicklung von -2,4 % auf. Die anhaltende Volatilität verdeutlicht die Unsicherheit auf den Märkten, wobei Silber in den letzten Jahren oft hinter Gold zurückblieb. Allerdings könnte das Jahr 2025 laut Analysten einen Wendepunkt markieren, an dem Silber möglicherweise eine stärkere Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...