Berlin (ots) -In Thüringen wurde der seit Jahren gesuchte Linksextremist und Rädelsführer der linksextremen Szene, Johann Guntermann, festgenommen.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland aus Thüringen, stellt klar, dass der Chef der sogenannten "Hammerbande", die in den letzten Jahren viele Menschen teils lebensgefährlich verletzte, nun schnell angeklagt und zu einer hohen Haftstrafe verurteilt werden müsse."Die lange Fahndungszeit hat ein erfolgreiches Ende gefunden. Gut, dass dieser Schlag gegen den Linksextremismus geglückt ist. So oft dieser Staat auf dem linken Auge blind ist, so dringend ist es nun, dem Extremisten und seinen Unterstützern den Prozess zu machen."