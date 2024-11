NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 140,70 auf 142,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson passte ihre Schätzungen nach einem Treffen mit dem Management und den Quartalszahlen am Freitagmittag an. Wichtig sei angesichts der hohen Cashflow-Rendite der Aktien hervorzuheben, wie energisch das Management auf wertsteigernden Mitteleinsatz baue. Und dabei habe man es mehr auf kleinere bis mittlere Deals abgesehen, als auf einen großen Wurf, vor dem sich die Anleger fürchteten./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 05:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2024 / 05:57 / ET



