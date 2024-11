Die meistgehandelten Produkte: General Motors beendet Produktion des Cadillac XT4!

Am letzten Handelstag der Börsenwoche dreht der DAX® wieder nach unten. Der gesamte Handelsverlauf dieser Woche ist geprägt von entscheidenden Ereignissen. Die US-Wahl und der Sieg von Donald Trump, das Ende der Ampel-Koalition und die gestrige Zinssenkung der Fed. Die Wall Street Rally hält dagegen an und konnte sogar auf Japan überspringen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf General Motors.

Der amerikanische Automobilkonzern plant in Zukunft nachhaltiger zu agieren. Gestern hat das Unternehmen bekannt gegeben, die Produktion des benzinbetriebenen Cadillac XT4 SUV anfang nächsten Jahres einzustellen. Mit diesem Schritt geht General Motors weiter Richtung Elektrofahrzeuge. Die Aktie notiert heute etwas niedriger. Trotz dessen und der Umstellung hat das Papier des Automobilkonzerns eine beeindruckende Jahresperformance hingelegt. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf NVIDIA sind wieder stark gefragt. NVIDIA wird heute in den Dow Jones aufgenommen. Das ist die zweite Änderung dieses Jahres. Im Februar konnte Amazon aufsteigen und löste Walgreens Boots Alliance ab. Darüberhinaus erreichte die Aktie des US Tech-Riesen einen neuen Höchsstand und machte NVIDIA zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Damit löste es Apple ab. Im Blickpunkt der Anleger sind ebenfalls Long Faktor-Optionsscheine auf einen weiteren Tech-Riesen. Die Meta-Aktie erreichte Gestern ein neues Allzeithoch. Grund waren vor allem gute Quartalszahlen und Fortschritte in KI. Weiterentwicklungen bei den AR-Brillen führen zu weiterem Optimismus bei den Anlegern. Meta wird womöglich bis Ende des Jahres die Option anbieten, Videos vollständig mit KI zu erstellen. Damit könnte das Unternehmen in Zukunft der führende Anbieter von KI-Videos werden. Das Papier notiert bei USD 591,7 und stieg damit Gestern um fast 3,5 Prozent.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD93MD 2,83 19310,00 Punkte 19571,07 Punkte 69,62 Open End DAX® Call HD11TA 23,40 19312,50 Punkte 16980,06 Punkte 8,00 Open End DAX® Call HD9UXS 2,37 19312,50 Punkte 19103,21 Punkte 78,70 Open End DAX® Put HD192C 4,78 19310,00 Punkte 19769,49 Punkte 49,96 Open End BASF SE Put HR44A7 1,53 443,775 EUR 59,58 EUR 3,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.11.2024; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Oracle Corp. Call HC7U7J 2,30 186,245 USD 180,00 USD 7,62 18.06.2025 DAX® Call HD9KZE 0,46 19303,00 Punkte 20200,00 Punkte 424,24 10.12.2024 General Motors Co. Call HD95JV 0,51 55,40 USD 60,00 USD 10,25 17.09.2025 Apple Inc. Call HD27RH 3,61 227,63 USD 220,00 USD 5,85 17.06.2026 DAX® Call HD1GMA 1,25 19303,00 Punkte 21000,00 Punkte 135,71 18.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.11.2024; 10:26 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Long HD673E 2,88 149,875 USD 119,14 USD 5 Open End DAX® Long HD6QGA 11,03 19307,50 Punkte 15492,94 Punkte 5 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 9,75 533,80 EUR 433,54 EUR 5 Open End DAX® Long HC3TKM 8,23 19307,50 Punkte 17429,36 Punkte 10 Open End Meta Platforms Inc. Long HD71XK 2,25 593,75 USD 532,67 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.11.2024; 10:32 Uhr;

