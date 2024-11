XRP News: SOL pumpt, XRP stagniert - bittere Wahrheit für Ripple-Fans

Weiterhin bleibt die Stimmung am digitalen Währungsmarkt nach dem Wahlsieg von Donald. J. Trump gut. Die Hoffnung auf eine positive Krypto-Regulation treibt den Markt aktuell an. Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden wieder um 1,5 Prozent. Doch Altcoins bauen Stärke auf und die Dominanz von BTC ist heute leicht rückläufig.

Hier sticht insbesondere Solana hervor - denn mit einem Kursplus von rund 10 Prozent spricht auch in der aktuellen Marktphase vieles für Solana. Cardano ist ebenfalls zurück in der Top 10 und steigt in der letzten Woche um rund 25 Prozent. Derweil läuft es für XRP weiterhin nicht rund. Mit einem Kursplus von nur 0,2 Prozent in den letzten 24 Stunden ist die Ripple-Kryptowährung hier der schwächste Top 100 Coin.

Dennoch äußerte sich der Ripple-CEO Brad Garlinghouse positiv über die Zukunft von Krypto und XRP.

I've shared some thoughts on what the Trump administration could mean for crypto and wanted to also recognize the XRP family's patience and unwavering support.

A lot has happened since XRP was the 2nd most valuable digital asset. It's been - at times - a frustrating journey.



Dieser betonte kürzlich die Geduld und Unterstützung der XRP-Community in einer herausfordernden Zeit. Dabei blickt er auf die langen Jahre der SEC-Eingriffe zurück, die XRP seit der Klage gegen Ripple beeinträchtigt haben. Nun jedoch sieht Garlinghouse Anzeichen einer Trendwende: Die Einflüsse, die den Markt verzerrt haben, lassen nach. Ergo gebe es große Chancen für XRP. Mit Rückenwind für die Kryptowährung, könnte die Zukunft für XRP und seine Anhänger vielversprechend werden.

Doch sollten Anleger dem Ripple-CEO Glauben schenken? Denn die Kursperformance spricht weiterhin eine andere Sprache.

Macht XRP 2024 noch Sinn?

Während zahlreiche Altcoins an Wert gewinnen und Anleger hohe Renditen einfahren, bleibt XRP weiterhin in einer Phase der Stagnation - ein durchaus frustrierendes Szenario für Ripple-Investoren.

Trotz häufiger Prognosen, dass XRP mit einem Wahlsieg Donald Trumps und einer regulatorischen Klarstellung zulegen könnte, bleibt die Realität ernüchternd. Die hohen Opportunitätskosten belasten Investoren, da sie mit anderen Kryptowährungen eine bessere Performance erzielen könnten. Direkt nach dem Wahlsieg von Trump pumpten eben Bitcoin, Dogecoin oder Solana, XRP nicht wirklich. Die Marktbewegungen zeigen, dass Anleger zunehmend in andere Altcoins investieren und XRP auch im November 2024 vernachlässigen.

So bleibt XRP im Vergleich zur Konkurrenz im Hintertreffen. Die Charttechnik zeigt keine Trendwende für XRP. Ergo dürften Anleger vornehmlich weiterhin an der Seitenlinie bleiben oder prozyklisch Altcoins mit starker Performance einsammeln.

XRP Alternative: PEPU relativ stark, über 25 Mio. $ für Meme-Layer-2

Nicht nur führende Altcoins, sondern auch neue Projekte offenbaren mitunter Stärke. Für spekulative Investoren könnte im November 2024 PEPU einen Blick wert sein. Denn Pepe Unchained baut eine Meme-Layer-2 und konnte damit im Presale bereits über 25 Millionen US-Dollar einsammeln.

Der kontinuierliche Kapitalfluss unterstreicht die wachsende Nachfrage nach PEPU, das mit einem klaren Fokus auf eine innovative Layer-2-Skalierungslösung für Meme-Coins antritt. Die Layer-2-Plattform von Pepe Unchained soll speziell für Meme-Coins entwickelt werden, um Transaktionen schneller und kostengünstiger abzuwickeln und somit eine breitere Akzeptanz und Zugänglichkeit zu fördern.

Eine neue Ankündigung betrifft den folgenden Teil dieses Vorhabens - das "Pepe's Pump Pad", ein Launchpad. Dieses wird es den Entwicklern ermöglichen, ohne technische Vorkenntnisse eigene Token zu erstellen. Integriert in das Ethereum-Ökosystem, profitiert diese Plattform von hoher Liquidität und nahtlosem Zugang zu Ethereum-Protokollen. Das Pump Pad ist Teil einer wachsenden Infrastruktur, die sowohl die Erstellung neuer Meme-Coins erleichtert als auch eine stabile, transparente Handelsumgebung bietet.

Pepe Unchained strebt darüber hinaus die Schaffung eines eigenständigen Ökosystems an, welches nicht nur ein Launchpad, sondern auch eine dezentrale Börse und einen Block-Explorer umfasst. Ferner wird es Blockchain-Bridges geben, Entwicklerzuschüsse wurden ebenfalls bereits gestartet.

Ein innovatives Staking-Programm rundet das Angebot ab: Token können direkt im Anschluss an den Kauf mit aktuell rund 93 Prozent APY gestaket werden. Da in rund 24 Stunden der Preis für PEPU schon wieder steigt, ist für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten. Anleger können einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen.

