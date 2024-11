Wordsmith präsentiert First Pass, ein KI-gestütztes Tool, mit dem alle im Unternehmen nicht nur Juristen Verträge analysieren und die wichtigsten Risiken aufschlüsseln können. Egal, ob Sie im Vertrieb, in der Beschaffung oder im Finanzwesen tätig sind, mit First Pass können Sie Verträge sofort prüfen, ohne auf die Rechtsabteilung warten oder für teure Dienstleistungen bezahlen zu müssen.

"Verträge verzögern oft das Geschäft, weil die juristischen Teams überlastet sind", sagte Ross McNairn, CEO von Wordsmith. "Mit First Pass kann jeder aus der Rechtsabteilung, dem kaufmännischen Bereich oder anderen Teams Risiken und Schlüsselbegriffe schnell erkennen und so die Dinge vorantreiben."

Wordsmith's First Pass lets you review contracts in minutes, not hours. (Graphic: Business Wire)

Dies ist ein Blick in die Zukunft der juristischen KI-Agenten. Sie übernehmen eine sehr spezifische Aufgabe von Anfang bis Ende und machen es für jeden zu einer alltäglichen Sache, sie auszulösen.

Probieren Sie es kostenlos

Nutzer haben kostenlosen Zugang zu First Pass, indem sie auf wordsmith.ai ein Konto erstellen und dann die relevante Vereinbarung ins Internet hochladen oder einfach Standardverträge wie z. B. Vertraulichkeitsvereinbarungen per E-Mail an nda@wordsmith.ai senden. In den kommenden Wochen wird Wordsmith diese Funktion auf viele andere Vertragsarten ausweiten.

End-to-End-KI-Analyse Mehr als nur Vertragswesen

Was First Pass revolutionär macht, ist die KI-gestützte Fähigkeit, den gesamten Prozess zu übernehmen: vom Öffnen der E-Mail über die Klassifizierung des Dokuments, die Analyse von Schlüsselbegriffen, das Markieren von Risiken, das Auszeichnen von Vereinbarungen bis hin zur Vorbereitung eines Folgeprozesses alles ohne die Notwendigkeit spezieller Software. Dadurch ist es das schnellste und einfachste Tool für die Vertragsanalyse.

An die Bedürfnisse Ihres Teams anpassbar

Für Unternehmen, die maßgeschneiderte Vertragsprüfungen benötigen, bietet Wordsmith erweiterte Anpassungsoptionen. Teams können First Pass so konfigurieren, dass spezifische Risiken oder Begriffe gekennzeichnet werden, um rechtlichen Teams die Möglichkeit zu geben, Prüfungen bei Bedarf zu genehmigen.

Mehr als nur Vertragsprüfung eine Reihe von Produktivitätswerkzeugen

First Pass ist nur eines von vielen leistungsstarken Tools, die von Wordsmith angeboten werden. Die Plattform umfasst auch hilfreiche Funktionen wie die vollständige Übersetzung von Verträgen in mehrere Sprachen, sodass Unternehmen internationale Vereinbarungen mühelos bearbeiten können. Darüber hinaus stellt Wordsmith Tools zur Verfügung, um Dokumente automatisch zu erstellen, wiederkehrende Anfragen zu beantworten und Workflows für maximale Effizienz zu optimieren.

Eine neue Ära der einfachen, effektiven Vertragsanalyse

Tara Haig, General Counsel von Multiverse, einem europäischen Unicorn, kommentierte: "Es versteht nuancierte Rechtssprache, die sich über verschiedene Abschnitte von Verträgen erstreckt. Das Maß an Genauigkeit und Detailtreue ist wirklich beeindruckend."

