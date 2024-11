Vaduz (ots) -Das Ausländer- und Passamt hat am 8. November 2024 die zweite Schlussauslosung von Aufenthaltsbewilligungen in diesem Jahr durchgeführt. Dabei wurden unter Aufsicht eines Landrichters 21 Aufenthaltsbewilligungen zur Erwerbstätigkeit und drei zur erwerbslosen Wohnsitznahme ausgelost.Die ausgelosten Erwerbstätigen stammen aus Deutschland (9), Österreich (7), Italien (1), Griechenland (1), Litauen (1), Kroatien (1) und Polen (1). Die drei Aufenthaltsbewilligungen zur erwerbslosen Wohnsitznahme erhielten Staatsangehörige aus Deutschland (2) sowie Rumänien (1).Bei den Erwerbstätigen gingen 17 der 21 Aufenthaltsbewilligungen und bei der erwerbslosen Wohnsitznahme zwei von drei Aufenthaltsbewilligungen an Männer.Gesamthaft haben an dieser Auslosungsrunde 714 Erwerbstätige und 138 Erwerbslose aus 23 verschiedenen EWR-Staaten teilgenommen.Nächste AuslosungsrundeAnmeldungen für die nächste Auslosungsrunde sind zwischen dem 1. und 28. Februar 2025 online beim Ausländer- und Passamt einzureichen. Das digitale Teilnahmeformular ist dann auf der Internetseite des Ausländer- und Passamts verfügbar: www.apa.llv.li.Pressekontakt:Ausländer- und PassamtThomas Amann, Leiter Bewilligungen und HeimatschriftenT +423 236 61 45thomas.amann@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925639