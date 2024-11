Vor wenigen Tagen erst meldete Audi vernichtende Zahlen aus China. Dort konnte der Markt um Elektroautos in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 21 Prozent zulegen, wie das "Handelsblatt" zu berichten weiß. Audi musste in diesem Zeitraum aber Absatzverluste von 20 Prozent verkraften. Nun soll ein neuer Ansatz das Unternehmen wieder nach vorne bringen.Anzeige:Schon Mitte 2025 will Audi in China mit einer neuen Submarke glänzen, deren erstes Modell nun vorgestellt wurde. Das Gefährt entsteht in Zusammenarbeit mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...