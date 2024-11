Die BP-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag in London einen leichten Rückgang. Um 11:49 Uhr notierte das Papier mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 3,78 GBP. Im Tagesverlauf wurden bereits über 5,8 Millionen BP-Aktien gehandelt. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt das 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP, welches am 13. April 2024 erreicht wurde, immer noch 43,04 Prozent über dem derzeitigen Niveau.

Dividendenprognose und Finanzausblick

Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Dividende von 0,306 USD je BP-Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,220 GBP) darstellen würde. Das Unternehmen hat kürzlich seine vorläufigen Dividendentermine für 2025 auf seiner Webseite veröffentlicht. In Bezug auf die Geschäftsentwicklung verzeichnete BP im dritten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang um 13,65 Prozent auf 36,35 Mrd. GBP, während der Gewinn je Aktie bei 0,01 GBP lag. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,609 USD.

