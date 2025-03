Hamburg (ots) -Die Ernährung der Zukunft ist nachhaltig, individuell, funktional und gesund - das zeigt der neue Trendreport des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE). Besonders gefragt sind demnach Lebensmittel, die sowohl eine flexible Ernährungsweise als auch einen bewussten Lebensstil unterstützen. Doch wie gut lassen sich diese Trends mit Fisch und Meeresfrüchten in Einklang bringen? Das Fisch-Informationszentrum e.V. (FIZ) hat den Check gemacht. Das Ergebnis: Blaue Lebensmittel spielen bei den Ernährungstrends 2025 eine wichtige Rolle.Vor Kurzem veröffentlichte das BZfE den "Trendreport Ernährung 2025". Dafür wurden 199 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis befragt, die aktuelle Entwicklungen und Zukunftsprognosen analysiert haben. Laut der Studie treiben globale Herausforderungen wie Klimawandel, technologische Innovationen und gesellschaftliche Veränderungen die Menschen dazu, sich stärker mit ihrer eigenen Ernährung auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse zeigen, dass bewusste Ernährung zunehmend als Instrument zur Selbstoptimierung verstanden wird. "Ein Trend, in den Fisch und Meeresfrüchte als nährstoffreiche und vielseitige Lebensmittel ideal passen", sagt Ernährungswissenschaftlerin Julia Steinberg-Böthig vom FIZ in Hamburg. "In unserem Check haben wir die wichtigsten Trends im Hinblick auf Blue Food einmal genauer unter die Lupe genommen."Fisch trifft Flexitarier - gesunde Vielfalt auf dem TellerDer Trend zur flexitarischen Ernährung, der laut Trendreport mit 82 Prozent die Spitzenposition einnimmt, zeigt: Verbrauchende setzen zunehmend auf eine pflanzenbetonte, aber flexible Ernährungsweise mit weniger Fleisch. Hier fügen sich Fischprodukte als tierische Eiweißlieferanten perfekt als nachhaltige und vielseitige Alternative ein. Sie bieten alle essenziellen Aminosäuren, sind leicht verdaulich und reich an Omega-3-Fettsäuren, die Herz und Gehirn unterstützen.Klimafreundliche und nachhaltige Ernährung? Mit Fisch kein ProblemDie nachhaltige Ernährung rangiert mit 64 Prozent auf Platz drei der wichtigsten Ernährungstrends 2025. Fisch aus verantwortungsvoller Fischerei oder Aquakultur ist eine umweltbewusste Wahl für Verbrauchende, die ihre Gesundheit und den Planeten im Blick haben. Zertifizierungen wie MSC, ASC oder Bio-Siegel können beim Einkauf Orientierung geben. Aber auch viele kleinere Fischereien setzen auch ohne Siegel auf nachhaltige Fangmethoden. Hier lohnt es sich, beim Fischhändler des Vertrauens nachzufragen. Aber auch Muscheln gelten als besonders ressourcenschonende Lebensmittel. Sie benötigen keine zusätzliche Fütterung, filtern das Wasser und tragen zur Reinhaltung der Meere bei. Und Süßwasserfische wie Buntbarsch und Forellen werden oft in umweltschonenden Systemen gezüchtet, die ebenfalls den ökologischen Fußabdruck reduzieren.Selbstoptimierung - dank Blue Food als hochwertige ProteinquelleMit 69 Prozent Zustimmung zeigt der Trendreport, dass personalisierte Ernährung immer wichtiger wird. Menschen setzen zunehmend auf individuell abgestimmte Ernährungsweisen, um ihre Gesundheit zu optimieren. Auch hier können Fisch und Meeresfrüchte eine wertvolle Rolle spielen: Sie liefern hochwertiges Protein für den Muskelaufbau, Omega-3-Fettsäuren für geistige Leistungsfähigkeit und Spurenelemente wie Jod und Selen, die essenziell für das Wohlbefinden sind.Mit Fisch zu funktioneller, darm- und blutzuckerfreundlicher ErnährungDer Trend zur funktionellen Ernährung liegt mit 63 Prozent genau wie die darmfreundliche Ernährung mit 59 Prozent und die blutzuckerfreundliche Ernährung mit 51 Prozent hoch im Kurs. Was Fisch und Meeresfrüchte damit zu tun haben? "Ganz einfach", führt Julia Steinberg-Böthig aus: "Sie liefern neben wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken, auch leicht verdauliches Protein, das den Körper optimal versorgt, ohne den Verdauungstrakt zu belasten. Zudem enthalten Fischprodukte Mikronährstoffe, die das Immunsystem stärken und die kognitive Leistungsfähigkeit fördern. Als wertvolle Proteinquelle tragen blaue Lebensmittel in Mahlzeiten außerdem dazu bei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und können - regelmäßig verzehrt - dank der enthaltenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren bei Diabetes sogar nachweislich dabei helfen, einer Zellschädigung durch hohe Blutzuckerwerte vorzubeugen."Convenience trifft bewussten Genuss - mit Häppchen aus dem MeerZeit ist ein wertvolles Gut. Daher wird "Snacking" mit 34 Prozent als wachsender Trend erkannt. Das Bedürfnis nach einfachen und gesunden Ernährungsoptionen im Alltag ist groß. Wer jetzt meint, dass Fisch und Meeresfrüchte aufgrund einer aufwändigen Zubereitung diesem Trend entgegenstünden, irrt. Im Gegenteil: "Fisch passt hervorragend in diesen Lifestyle", erklärt Julia Steinberg-Böthig. "Ob als Wrap mit Lachs, ruckzuck zubereiteter Thunfisch-Salat, schnelle Jakobsmuscheln aus der Pfanne oder eine proteinreiche Bowl mit Garnelen - Fisch bietet viele unkomplizierte Möglichkeiten, sich im Alltag schnell, gesund und nährstoffreich zu ernähren."Auf einen Blick: Warum wir in 2025 mit Fisch voll im Trend liegenFünf gute Gründe, warum Fisch auf dem Speiseplan 2025 nicht fehlen sollte:1. Flexibilität in der Ernährung - Ob Flexitarier, Low-Carb-Fan oder Gesundheitsbewusster - Fisch passt in viele Ernährungskonzepte.2. Nachhaltigkeit - Fisch aus verantwortungsvoller Fischerei oder Aquakultur ist eine umweltfreundliche Alternative zu Fleisch.3. Selbstoptimierung - Fisch liefert essenzielle Nährstoffe, die Muskelaufbau, kognitive Leistungsfähigkeit und das Immunsystem stärken.4. Darm- und blutzuckerfreundliche Ernährung - Die leicht verdaulichen Proteine und Omega-3-Fettsäuren in Fisch unterstützen eine gesunde Verdauung und einen stabilen Blutzuckerspiegel.5. Einfache Zubereitung - Schnell, lecker, gesund - Fisch ist die perfekte Lösung für den hektischen Alltag.Mehr Infos zu Fisch und gesunder Ernährung gibt es beim FIZ: www.fischinfo.dePressekontakt:Fisch-Informationszentrum (FIZ) e.V.Dipl. oec. troph. Julia Steinberg-BöthigGroße Elbstraße 133D-22767 HamburgTel. 040 / 389 25 97Mobil: 0151 420 360 58Mail: jboethig@fischinfo.deWeb: www.fischinfo.deOriginal-Content von: FIZ Fisch-Informationszentrum e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41894/5983012