KARLSRUHE, Germany, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für Logistik und Transport, hat die nächste Generation seiner Flaggschiff-Routenplanungssoftware PTV Map&Guide auf den Markt gebracht. Das innovative Produkt setzt nicht nur neue Maßstäbe bei der präzisen Berechnung von Mautkosten, der Lkw-Routenplanung und der Benutzerfreundlichkeit, sondern berücksichtigt auch Umwelt-, Sozial- und Governance -Anforderungen (ESG).

Mehr als 30 Jahre lang setzt PTV Logistics mit PTV Map&Guide den Standard für die Transportkostenberechnung in Unternehmen. Ab sofort ist die nächste Generation der Software verfügbar. Diese Version von PTV Map&Guide verfügt über eine komplett neue, benutzerfreundliche Oberfläche, die eine noch einfachere Bedienung ermöglicht. Darüber hinaus wurden zahlreiche Updates, Use Cases und neue Funktionen hinzugefügt, die den Anwendern helfen, die Routenplanung zu verbessern, die Effizienz zu steigern und Einblicke in Berechnungen wie Transportkosten, Emissionen, Maut sowie Zeit und Entfernung zu erhalten.

Kunden profitieren von:

Simulation von Routen für Elektrofahrzeuge (EV), die einen Vergleich mit anderen Fahrzeugtypen ermöglicht.

die einen Vergleich mit anderen Fahrzeugtypen ermöglicht. Verbesserte Mautkostenprognose auf Basis aktueller Informationen, die alle Emissionsklassen einschließlich EV, LNG, CNG und Hybridfahrzeuge berücksichtigt.

auf Basis aktueller Informationen, die alle Emissionsklassen einschließlich EV, LNG, CNG und Hybridfahrzeuge berücksichtigt. Bessere Planung unter Berücksichtigung von Umweltvorschriften mit elektronischen Mautsystemen (ETC) und europäischen Schadstoffplaketten, die jedem Fahrzeug zugewiesen werden können, um die Vorschriften für regionale Umweltzonen (LEZ) einzuhalten. Dies trägt zu einer kosteneffizienteren und flexibleren Routenplanung bei.

mit elektronischen Mautsystemen (ETC) und europäischen Schadstoffplaketten, die jedem Fahrzeug zugewiesen werden können, um die Vorschriften für regionale Umweltzonen (LEZ) einzuhalten. Dies trägt zu einer kosteneffizienteren und flexibleren Routenplanung bei. Leistungsstarkes Routing mit Verbesserungen bei der standardmäßigen und benutzerdefinierten dynamischen Routenführung, die schnellere Berechnungszeiten und genauere Ergebnisse auch für komplexe und lange Routen bietet.

mit Verbesserungen bei der standardmäßigen und benutzerdefinierten dynamischen Routenführung, die schnellere Berechnungszeiten und genauere Ergebnisse auch für komplexe und lange Routen bietet. Weltweite Kartenabdeckung , mit der Routen überall auf der Welt geplant und optimiert werden können.

, mit der Routen überall auf der Welt geplant und optimiert werden können. Verbesserte Planung, die saisonale und regionale Verkehrsströme berücksichtigt und zukünftige Verkehrsereignisse antizipiert, um proaktive Routenanpassungen zu ermöglichen.

die saisonale und regionale Verkehrsströme berücksichtigt und zukünftige Verkehrsereignisse antizipiert, um proaktive Routenanpassungen zu ermöglichen. Unterstützung bei der Angebotskalkulation durch umfassende Routenvergleiche, die Kosten, Entfernung, Zeit, Emissionen und regionale Vorschriften berücksichtigen.

durch umfassende Routenvergleiche, die Kosten, Entfernung, Zeit, Emissionen und regionale Vorschriften berücksichtigen. Standardisierte KM-Berechnungen zur Vereinfachung der Transportabrechnung und in der Emissionsberichterstattung (gemäß den neuesten ISO-, GLEC- und HBEFA-Standards) zur Sicherstellung der Compliance.

PTV Map&Guide unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Transport und Logistik, Großhandel, Produktion und Einzelhandel bei der Transportkalkulation Routenplanung und Disposition ihrer Fahrzeugflotte. Die Technologie wurde mit dem Fokus auf Transportmanager, Transportplaner, Kundenservice und Vertriebsabteilungen entwickelt.

Kruse Spedition GmbH & Co. KG

"Bei der Kruse Spedition GmbH & Co. KG stehen Qualität, Zuverlässigkeit und das Vertrauen unserer Kunden im Mittelpunkt. Für die reibungslose Abwicklung sorgen wir mit über 250 hoch motivierten Teamplayern und unserer modernen Fahrzeugflotte. Wir setzen auf PTV Map&Guide, um unsere Angebote exakt zu kalkulieren. Die Software ermöglicht es uns, die Transportkosten unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren wie Zeit, Entfernung und Mautgebühren zu ermitteln. Das steigert nicht nur die Effizienz unserer Ausschreibungsprozesse, sondern sorgt auch für Transparenz bei der Preisgestaltung.

Mit PTV Map&Guide können wir unseren Kunden zuverlässige und wettbewerbsfähige Angebote unterbreiten, die unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden.' - Jannes Kruse, Personalleitung, Prokurist Kruse Spedition GmbH & Co. KG

Nachhaltigkeit

Die Weiterentwicklung von PTV Map&Guide ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit in der Lkw-Routenplanung, um die Einhaltung von ESG-Vorgaben und deseuropäischen Kilometerstandards für die Logistikbranche durch eine genaue Berechnung der Maut- und Transportkosten sowie der Emissionen zu unterstützen. PTV Logistics wird das Produkt weiterentwickeln und sicherstellen, dass es mit den Bedürfnissen des Marktes und seiner Kunden wächst. Daher sind inder Zukunft kontinuierlich Verbesserungen und Erweiterungen zu erwarten.

"Unser Team freut sich, die neueste Version von PTV Map&Guide vorzustellen, die einen neuen Standard für die Lkw-Routenplanung für alle Fahrzeugtypen setzt. Diese Version ist das Ergebnis innovativer Technologie und nutzerzentrierten Designs, und wir werden unsere Lösungen weiter verfeinern und ausbauen, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden und der Logistikbranche gerecht zu werden", sagte Holger Indervoort, Produktmanager & Designer bei PTV Logistics.

Bestehende Kunden können die bisherige Version weiter nutzen und sukzessive auf die neue Version umsteigen. Um mehr über die neue Generation von PTV Map&Guide und die Zukunft der Lkw-Routenplanung zu erfahren, besuchen Sie unsere Websiteoder, um sich für eine kostenlose Testversion anzumeldenund die Kraft der Präzision zu erleben.

Über PTV Logistics

PTV Logistics ist ein globales Softwareunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung in der Transportlogistik. Wir bieten Lösungen, die von der Planung bis zur Ausführung reichen. Unsere Erfahrung liegt in der Planung, Berechnung und Optimierung von Routen, um Zeit und Kosten zu sparen. Mit rekordverdächtigen Algorithmen zur Routenplanung und Tourenoptimierung befähigen wir Logistikunternehmen, ihre Abläufe zu automatisieren. Mit unserer Cloud-Plattform für Transportverfolgung und -management in Echtzeit bieten wir umfassende Transparenz und Kontrolle. Für weitere Informationen besuchen Sie uns: www.ptvlogistics.com