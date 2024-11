DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. November (46. KW)

=== M O N T A G, 11. November 2024 *** 07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Ergebnis (10:30 Analystenkonferenz) 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate (12:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 9 Monate (08:00 PK) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q 10:45 DE/Süddeutsche Zeitung, SZ-Wirtschaftsgipfel, Berlin 11:30 DE/FDP-Generalsekretär Djir-Sarai, Pk nach Gremiensitzungen, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** - DE/später Vormittag: Bundesnetzagentur - Maßgrößenentscheidung zum Briefporto Deutsche Post - DE/Elmos Semiconductor SE, Capital Markets Day - US/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt D I E N S T A G, 12. November 2024 *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (15:00 PK) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 PK) *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9M (13:00 Analystenkonferenz) 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 09:00 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 09:30 DE/Süddeutsche Zeitung, SZ-Wirtschaftsgipfel, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, mündliche Verhandlung zum Solidaritätszuschlag, Karlsruhe 10:00 DE/Zweiter Senat des BVerfG, Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 10:30 DE/FDP-Vorsitzender Lindner, Rede bei Dehoga Branchentag, Berlin 11:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Plattner, Pk zur Vorstellung des BSI-Lageberichts 2024, Berlin 11:00 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Rede bei Dehoga Branchentag, Berlin *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin - US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht bei 'Fintech, AI and the Changing Financial Landscape' M I T T W O C H, 13. November 2024 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 4Q (08:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 09:15 DE/Süddeutsche Zeitung, SZ-Wirtschaftsgipfel, Berlin *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), 3Q Konjunkturbericht 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Vorsitzende des Sachverständigenrats, Schnitzer, Statements bei Übergabe des Jahresgutachtens des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) *** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zur aktuellen Lage, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Pk zum Jahresgutachten, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berlin *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q - US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Lunch von Economic Club of Memphis - DE/Einhell Germany AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate D O N N E R S T A G, 14. November 2024 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 3Q (13:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate (13:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q *** 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 3Q 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion September *** 12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q 14:30 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate *** 19:30 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des IWF zu "Reassessing Policy Tools for Current and Future Challenges" - DE/Allgeier SE, Ergebnis 3Q *** - US/Fed-Chairman Powell, spricht bei Global Perspectives Event - US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), spricht bei Veranstaltung "Intermediating Impact: Making Missing Markets event" F R E I T A G, 15. November 2024 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 08:00 GB/BIP Monat September *** 08:00 GB/Industrieproduktion September 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) November 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Industriegipfel mit Verbänden, Gewerkschaften und Unternehmen, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 16:00 US/Lagerbestände September 16:30 DE/Grüne, Bundesdelegiertenkonferenz, Wiesbaden 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit rumänischem Präsidenten Iohannis, Berlin S A M S T A G, 16. November 2024 - DE/Grüne, Bundesdelegiertenkonferenz, Wiesbaden S O N N T A G, 17. November 2024 - DE/Grüne, Bundesdelegiertenkonferenz, Wiesbaden ===

