BARCELONA, Spanien, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), der führende internationale Gipfel für Städte und intelligente städtische Lösungen, der von der Fira de Barcelona organisiert wird, hat heute Nachmittag seine Ausgabe für das Jahr 2024 abgeschlossen, nachdem er Rekordzahlen verzeichnete und sich auf ethische Stadtentwicklung konzentrierte. Der SCEWC ist mit dem Tomorrow.Mobility World Congress, in Zusammenarbeit mit dem EIT Urban Mobility, sowie den Events Tomorrow.Building, Tomorrow.Blue Economy und dem Barcelona Deeptech Summit abgehalten worden. Nach drei Tagen versammelten die Veranstaltungen über 25.771 Teilnehmer aus mehr als 130 Ländern im Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona. Unter dem Motto "Live Better" (Besser leben) brachte die Veranstaltung Vertreter aus 850 Städten zusammen, um die Erfahrungen ihrer neuesten Projekte und Initiativen vorzustellen und auszutauschen.

Insgesamt nahmen an den Veranstaltungen 1.150 Aussteller teil, die ihre neuesten Produkte und Lösungen teilten. Darunter befanden sich Branchenführer wie Saudi Aramco, Axis Communications, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell/Nvidia, FCC Medio Ambiente, Hail City, KHNP, KPMG, Madinah City, MDEC, Microsoft, New Murabba, Nova Cidade, PNY, PWC, Roshn Group, Smart Ports - Piers of the Future und Veolia.

Resilienz - Protagonist nach den Überschwemmungen in Valencia

In diesem Sinne wurden Unternehmen und Lösungen im Bereich der städtischen Resilienz sowie Länder, die ihre Erfahrungen im Umgang mit Naturkatastrophen teilten, nach den Überschwemmungen in Valencia (Spanien), die wenige Tage vor der Veranstaltung stattfanden, zu Protagonisten der Ausgabe für das Jahr 2024. Die verheerenden Regenfälle haben deutlich gemacht, dass sich Städte auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten und in der Lage sein müssen, das Wohlergehen ihrer Bürger zu gewährleisten.

Der SCEWC unternahm mehrere Initiativen zur Unterstützung von Hilfsmaßnahmen, darunter Spendenaktionen für das Rote Kreuz und ein Programm, das Lösungen von ausstellenden Unternehmen bündelt, um nach den Überschwemmungen in Valencia zu helfen und zukünftige Überschwemmungsrisiken zu mindern.

World Smart City Awards

Die chinesische Stadt Shenzen wurde bei den World Smart City Awards, die jedes Jahr die herausragendsten Initiativen und Projekte im Bereich der städtischen Transformation anerkennen, als "Smart City of 2024" ausgezeichnet. Mit den Auszeichnungen wurde auch der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe, mit dem Leadership Award für seine bemerkenswerten Beiträge zur internationalen städtischen Innovation geehrt.

SCEWC im Ausland

Der Erfolg der Smart City Expo hat dazu geführt, dass die in Barcelona ansässige Veranstaltung mit regionalen Ausgaben auf der ganzen Welt wächst. Im Jahr 2025 wird der SCEWC vom 17. bis 19. September die Smart City Expo Kuala Lumpur (SCEKL) in Malaysia veranstalten. Dies wird die erste Show sein, die jemals in Südostasien organisiert wird.

SCEKL wird sich der Liste der Auslandsausgaben anschließen, zu denen 2025 gehören werden: Smart City Expo Curitiba (25.-27. Mai); Smart City Expo USA, die vom 2. bis 3. April in New York stattfindet; Smart City Expo Latam Congress in Puebla (Mexiko) vom 10. bis 12. Juni, die Smart City Expo Santiago del Estero (Argentinien) am 25. und 26. Juni, eine dritte Ausgabe in Folge in Kolumbien, in diesem Fall in Cartagena de Indias vom 8. bis 9. Oktober, und die Smart City Expo China, deren Termine noch bestätigt werden müssen. Neue Ausgaben werden in Kürze angekündigt.

Der Smart City Expo World Congress wird vom 4. bis 6. November 2025 zum vierzehnten Mal in der Fira de Barcelona am Gran Via-Veranstaltungsort stattfinden.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Salvador Bilurbina

E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com

Telefon: +34628162674

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4183a0d6-1a3c-4175-ae3b-4f1225291c0e