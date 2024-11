© Foto: Hannes P. Albert/dpa



Die Ampelkoalition ist Geschichte - und Bundeskanzler Olaf Scholz will schon im März Neuwahlen abhalten. Was bedeutet das für die Wirtschaft und die Kapitalmärkte? Philipp Vorndran von Flossbach von Storch bei wO TV.Eine große Koalition könnte kurzfristig für Stabilität sorgen, doch der Wirtschaft fehlt es seit Jahren an langfristiger Perspektive. Auch eine Schwarz-Grüne-Koalition birgt Chancen, wie etwa einen stärkeren Fokus auf die jüngere Generation, bleibe aber ein riskantes Experiment. Ein entscheidender Punkt sei die Zukunft der Schuldenbremse. Vorndran spricht sich für deren Abschaffung aus, um Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Nur so könne …