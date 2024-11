DJ Habeck verkündet Kanzlerkandidatur für die Grünen

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat offiziell seine Kanzlerkandidatur für die Partei verkündet. "Ich bewerbe mich als Kandidat von den Grünen für die Menschen in Deutschland", sagt Habeck in einem Video. "Ich bin bereit, meine Erfahrung, meine Kraft und meine Verantwortung anzubieten, wenn Sie wollen, auch als Kanzler. Aber das ist nicht meine, das ist Ihre Entscheidung", erklärte er. Er kenne die Umfragen, betonte Habeck. "Ich weiß, dass die Ampelregierung gescheitert ist. Ich weiß, dass Vertrauen kaputt gegangen ist. Ich weiß, einen Führungsanspruch muss man sich erarbeiten", betonte er. Diesen wolle er sich erarbeiten.

"Wir dürfen nicht davon ausgehen, unsere liberale Demokratie sei auf ewig garantiert", so Habeck. "Wir müssen um und für sie kämpfen." Dieser Kampf sei nicht irgendwann, sondern jetzt. "Ich will nicht hinnehmen, dass Angst und Zorn uns aufzehren", betonte Habeck. Er wolle für eine Gesellschaft einstehen, die Tatkraft und Solidarität miteinander verbinde. "Deshalb habe ich mich entschieden, deshalb kandidiere ich noch einmal: Erst bitte ich meine Partei um das Vertrauen, sie in die nächste Bundestagswahl zu führen, dann Sie und Euch, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes." Offiziell nominiert werden muss Habeck beim Grünen-Parteitag Ende kommender Woche in Wiesbaden.

