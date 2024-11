DJ Kukies sieht Europa "mehr denn je an einem Wendepunkt"

Von Andreas Kißler

DOW JONES--Der neue Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) hat gegenüber seinem franzöischen Amtskollegen Antoine Armand nach Angaben seines Ministeriums die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der europäischen Wirtschaft hin zu einem digitalen und klimaneutralen Handeln unterstrichen. Kukies habe sich mit Armand in einem Video-Call ausgetauscht, erklärte das Finanzministerium über den Kurznachrichtendienst X. "Wir stehen in Europa mehr denn je an einem Wendepunkt. Wir müssen unsere Wirtschaft neu ausrichten: hin zu einem modernen, digitalen und klimaneutralen Handeln", so Kukies demnach.

