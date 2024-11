FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss nach Quartalszahlen von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate hätten die erhöhte Kostendisziplin im Marketing, in der Verwaltung und in der Beschaffung untermauert, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings müsse der Modekonzern wieder zu einer deutlich höheren Nachfragedynamik zurückkehren, um die Investorenstimmung zu verbessern./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 14:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2024 / 15:05 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7