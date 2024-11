Wochenausblick: 10 DAX-Unternehmen berichten. Inflationszahlen im Blickpunkt.

Mit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten und der Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte sind einige Unsicherheitsfaktoren aus dem Markt. In den USA neigt sich die Berichtssaison zudem dem Ende. In Deutschland steht den Anlegern kommende Woche allerdings noch ein Datenreigen bevor. Zudem werden Inflationszahlen und eine Reihe vielbeachteter US-Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Die kommende Woche könnte somit erneut von höheren Schwankungen geprägt sein.

An den Rentenmärkten zeigte sich in der abgelaufenen Woche ein gemischtes Bild. Trotz einer erneuten Zinssenkung der Fed verharrten die Renditen kurz- und langfristiger Staatsanleihen auf relativ hohem Niveau. Anders sah es in Europa aus. Dort gaben die Renditen vor allem bei den Kurzläufern mehrheitlich nach. Die Edelmetalle haben derweil etwas von ihrem Glanz verloren. Die Notierungen für die Feinunze Gold und Silber gaben angesichts der anhaltend hohen US-Renditen gegenüber der Vorwoche deutlich nach. Der Goldpreis setzte sich dabei bei knap 2.700 USD und der Silberpreis bei 31,50 USD fest. Der Ölpreis pendelte im Wochenverlauf in einer engen Range und schloss mit 73,50 USD am unteren Ende dieser Bandbreite.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden unter anderem Allianz, Bayer, Brenntag, Continental, CureVac, Deutsche Pfandbriefbank, Deutsche Telekom, E.On, Hannover Rück., Hypoport, Infineon, Jenoptik, Jungheinrich, Merck, ProSiebenSat.1, Renk, RWE, Salzgitter, Siemens, Siemens Energy und United Internet finale Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

MONDAY NOVEMBER 11, 2024

NO EVENTS SCHEDULED

TUESDAY NOVEMBER 12, 2024

Germany-Inflation Final

ZEW Institute publishes German investor morale index ZEW economic research institute publishes German investor morale index

Federal Reserve Board Governor Waller speaks

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in Yahoo Finance event.

Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker gives lecture at Carnegie Mellon

WEDNESDAY NOVEMBER 13, 2024

United States-CPI

Dallas Federal Reserve Bank President Logan gives opening remarks at joint Fed

St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on U.S. economy and monetary policy

Kansas City Federal Reserve Bank President Schmid gives luncheon keynote at joint Fed conference

THURSDAY NOVEMBER 14, 2024

ECB Vice President de Guindos speaks

Euro Zone-GDP Flash

Federal Reserve Board Governor Kugler speaks on central bank independence and the economy

ECB publishes accounts of Oct meeting

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks on economy

United States-Jobless

United States-PPI demand

ECB board member Schnabel speaks

Federal Reserve Chair Powell speaks on economy

New York Federal Reserve Bank Williams speaks at Fed market event

Federal Reserve Bank of New York President John Williams gives keynote

FRIDAY NOVEMBER 15, 2024

Germany-WPI

France-Inflation Final

United States-Empire State

United States-Imports/Exports

United States-Retail Sales

United States-Industrial production

ECB chief economist Lane speaks

ECB board member Cipollone speaks

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.430/19.667/20.228 Punkte Unterstützungsmarken: 18.760/18.933/19.106 Punkte Der DAX® bewegte sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich zwischen 19.000 und 19.400 Punkte und schloss in der Mitte dieser Bandbreite. Das technische Bild bleibt damit weiterhin unverändert. Auf der Oberseite findet der Index bei 19.430 Punkten einen Widerstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiterer Spielraum bis 19.667 beziehungsweise 20.228 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 18.933 und 19.106 Punkten eine Unterstützungszone. Kippt der Index unter diese Zone könnte eine nachhaltige Konsolidierung drohen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 30.07.2024 - 08.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 09.11.2019 -08.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 106,09* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 107,13** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 111,85*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.11.2024; 17:15 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,03* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 5,96 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,37* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,56* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.11.2024; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.