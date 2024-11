Die Deutsche Telekom-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen erfreulichen Handelstag. Im XETRA-Handel legte der Kurs um 0,8 Prozent auf 28,52 Euro zu, wobei das Tageshoch bei 28,54 Euro lag. Mit einem Handelsvolumen von über 2,9 Millionen Aktien zeigte sich reges Interesse der Anleger. Das 52-Wochen-Hoch von 28,73 Euro, erreicht am 6. November 2024, rückt damit in greifbare Nähe.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für die Telekom-Aktie ein mittleres Kursziel von 33,93 Euro, was ein beachtliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,79 Euro je Aktie. Zudem wird eine Dividendenerhöhung auf 0,877 Euro je Aktie erwartet, was die Attraktivität des Papiers für Anleger weiter steigern dürfte. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich in den jüngsten Quartalszahlen wider, die ein Umsatzwachstum von 4,31 Prozent auf 28,39 Milliarden Euro ausweisen.

