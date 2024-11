Tiktok Music verschwindet noch in der Testphase. Dafür gibt es eine Alternative: Über "Share to Tiktok" teilen Nutzer:innen Songs von Spotify und Apple Music direkt in der Videoapp. Einen Haken gibt es allerdings. Das neue Lieblingslied direkt für ein Tiktok-Video verwenden oder in den Direktnachrichten der App teilen? Mit "Share to Tiktok" ist das seit dem 07. November 2024 möglich. In einer Pressemitteilung hat das Unternehmen den Launch angekündigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...