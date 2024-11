© Foto: Pixabay/ Alexsander-777



Der US-Werkzeughersteller Snap-On hebt seine Dividende zum bereits vierzehnten Mal in Folge an. Anleger haben allen Grund zur Freude!Für viele ausschüttungsorientierte Anleger ist eine bereits zum Start in ihr Investment hohe Dividendenrendite ausschlaggebend für einen Einstieg in ein Unternehmen. Dadurch verpassen sie es jedoch, in sogenannte Compounder zu investieren. Compounder: Aktien, die reich machen! Diese auch als "Reichmacher"-Aktien bekannten Werte zeichnen sich nicht durch eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite, sondern ein besonders dynamisches Wachstum ihrer Ausschüttungen aus. Dadurch bleibt der Cashflow im Depot zwar zunächst überschaubar, dafür wird er aber immer …