Cardano explodiert um 15 %: Finger weg oder Einstiegschance?

Mit einem Kursplus von rund 15 Prozent in den letzten 24 Stunden zeigt Cardano massive Stärke. Denn ADA ist nach einer positiven Handelswoche mit rund 25 Prozent Kursplus zurück in der Top 10 des digitalen Währungsmarkts. Die Bewertung beläuft sich wieder (oder immer noch) auf rund 15 Milliarden US-Dollar. Aktuell wird ADA bei rund 0,44 US-Dollar gehandelt.

Ist der jüngste Pump nun eine prozyklische Einstiegschance oder sollte man nach zuletzt doch ausgeprägter Schwäche lieber die Finger von ADA lassen? Die Analysten werden zunehmend bullischer.

Cardano feiert Comeback: Was steckt dahinter?

So sieht der folgende Analyst zuletzt spannende Entwicklungen. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump möchte den Status des Landes als führendes Zentrum für Bitcoin und Kryptowährungen stärken, was insgesamt positive Rahmenbedingungen schafft. Eine Krypto-freundliche Regulierung dürfte damit auch Cardano zugutekommen. Für ADA wird ein Preisziel von 7 bis 10 US-Dollar als erreichbar angesehen. Wichtige Faktoren, die diesen Anstieg unterstützen, umfassen das Freisetzen von Liquidität im Bitcoin-Markt im Umfang von 2 Billionen US-Dollar. Denn zuletzt schuf Cardano mit BitcoinOS eine Verbindung zum Bitcoin-Ökosystem. Weitere Katalysatoren wie die Chain-Änderungen im Hydra-Framework (HFE) und die dezentrale Governance könnten Cardanos Position im Markt weiter festigen und das Interesse institutioneller Investoren wecken. Denn Cardano war nicht immer erfolgreich und hebt sich doch von anderen Blockchains ab.

Cardano fam, 2025 is going to be a very good year for crypto.



"The US wil be the $BTC & Crypto capital of the world." - The Incoming US President.



Bullish



For @Cardano, $7- $10 $ADA is right around corner Because of the following:



$2T BTC liquidity unlock

@MidnightNtwrk… https://t.co/9NrkbKZCie pic.twitter.com/zHvZBNItJl - Chris O Cardano DRep (@TheOCcryptobro) November 6, 2024

In den letzten Wochen hat Cardano (ADA) eine deutliche Kurssteigerung verzeichnet und sich als einer der leistungsstärksten Coins unter den Top 100 etabliert. Analysten, die zuvor skeptisch waren, zeigen sich nun zunehmend optimistisch. Im Sentiment offenbart sich ein Wandel. Cardano könnte 2024 ein Comeback feiern, obgleich die L1 mitunter schon abgeschrieben wurde.

Even $ADA is pumping. The Bull is strong. Cardano will have the most hated pump in Crypto.



Not Financial advice https://t.co/lA3ToRkR1P pic.twitter.com/M8XlOiJFZi - Seth (@seth_fin) November 8, 2024

Zugleich fragt das etablierte News-Magazin Coin Bureau auf seinem X-Kanal die fast 900.000 Follower, welche Gedanken sie aktuell über Cardano haben. Allein dieser Umstand zeigt, dass Cardano wieder Nachfrage generiert.

Honest thoughts on Cardano?$ADA - Coin Bureau (@coinbureau) November 8, 2024

Auch Google-Trends-Daten offenbaren ein stark ansteigendes Interesse bei Cardano (ADA).

Cardano Alternative: Ist PEPU in 2024 besser als ADA?

Cardano ist auch nach langer Historie immer noch eine Top 10 Kryptowährung. Allein dieser Fakt zeigt eine intakte Community und ein vorhandenes Narrativ, das die Nachfrage nach ADA antreibt. Dennoch ist ADA eben auch schon mit 15 Milliarden US-Dollar bewertet. Hier stellt sich die Frage, ob vielleicht andere Krypto-Projekte die größere Upside bieten. PEPU explodierte kürzlich über 25 Millionen US-Dollar - ist PEPU also besser als ADA in 2024?

Pepe Unchained möchte mit einer speziell entwickelten Layer-2-Skalierungslösung das Marktsegment der Meme-Coins optimieren. Der Presale des PEPU-Tokens sorgte für große Aufmerksamkeit, indem er bislang über 25 Millionen US-Dollar einsammelte. Diese Summe verdeutlicht das immense Interesse an diesem Projekt, das sich durch hohe Investitionen von durchschnittlich 2 Millionen Dollar pro Woche auszeichnet. Damit gehört PEPU zweifelsfrei zu den größten Presales im Jahr 2024.

Zum Pepe Unchained Presale

Die Vision hinter Pepe Unchained besteht nun darin, die Ethereum-Blockchain mit einer dedizierten Layer-2-Lösung für Meme-Coins zu optimieren. Das Projekt möchte also eine benutzerfreundliche Plattform schaffen, auf der das Erstellen und Handeln von Memecoins besonders einfach gestaltet ist. Ein zentrales Element dieser Plattform ist "Pepe's Pump Pad" - ein Launchpad, das es ermöglicht, Token ohne technisches Fachwissen zu erstellen. Dank der Anbindung an die Ethereum-Blockchain profitieren Nutzer von hoher Liquidität und niedrigen Transaktionskosten.

Darüber hinaus arbeitet Pepe Unchained an einem umfangreichen Ökosystem, das über das Launchpad hinausgeht. So wird es eine dezentrale Börse geben. Geplant sind weiterhin ein Block-Explorer sowie gezielte Unterstützung für die Entwicklergemeinschaft, beispielsweise durch das Förderprogramm "Pepe Frens with Benefits". Dieses Programm könnte Entwickler mit nützlichen Ressourcen und Fördergeldern unterstützen. Ergänzt wird das Ökosystem durch Analysetools und Blockchain-Bridges, die eine erweiterte Nutzung der Plattform ermöglichen.

Anleger haben bereits im Presale die Möglichkeit, in PEPU Token zu investieren und von attraktiven Staking-Möglichkeiten mit einer Rendite von aktuell 94 Prozent APY zu profitieren. Der Kauf von PEPU gelingt im Tausch gegen ETH, BNB oder USDT. Doch in rund 24 Stunden wird der Preis das nächste Mal angehoben, sodass sich Anleger für maximale Buchgewinne etwas beeilen müssen.

Zum Pepe Unchained Presale

