NEW YORK (dpa-AFX) - An ihrem ersten Tag im US-Leitindex Dow Jones Industrial haben die Aktien von Nvidia ihren Rekordkurs nur kurz fortgesetzt. Mit fast 150 Dollar kosteten sie am Freitag im frühen Handel so viel wie noch nie. Das hohe Niveau konnten sie dann nicht mehr halten und standen zuletzt 0,9 Prozent tiefer auf 147,50 Dollar.

Beim Börsenwert hält Nvidia hält den dichtesten Verfolger Apple damit aber weiter auf Abstand. So kommt der für seine KI-Chips bekannte Konzern derzeit auf eine Marktkapitalisierung von gut 3,6 Billionen Dollar, der iPhone-Konzern bringt 3,4 Billionen Dollar auf die Börsenwaage. Die Apple-Aktien notierten zuletzt knapp im Minus.

Im Dow entfallen derzeit von 30 enthaltenen Aktien sieben auf den Technologiesektor, darunter Amazon, Apple, Cisco, IBM, Microsoft Salesforce und nun auch Nvidia.

Platz machen für Nvidia und den Dow verlassen musste mit Intel am Freitag ebenfalls ein Technologiewert. Mit einem Minus von 48 Prozent waren sie in dem Leitindex im Jahr 2024 der größte Verlierer; am Freitag gaben sie moderat nach. Nvidia haben dagegen seit Jahresanfang fast 200 Prozent gewonnen.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sprach anlässlich der Aufnahme von Nvidia in den Dow und des Ausscheidens von Intel von einer Zeitenwende im ältesten und renommiertesten Börsenindex der Welt und schrieb: "Heute ersetzt die vom KI-Hype auf astronomische Höhen katapultierte Aktie von Nvidia nach 25 Jahren Indexzugehörigkeit das Chip-Urgestein Intel, dessen Börsenwert nur noch ein Dreißigstel seines Nachfolgers beträgt."

Nvidia ist aber am Freitag nicht der einzige Neuling im Dow-Jones-Barometer. Mit Sherwin-Williams gesellt sich ein weiterer dazu, der an den Bekanntheitsgrad von Nvidia zumindest hierzulande jedoch nicht annähernd heranreichen dürfte. Sherwin-Williams stellt Farben und Lacke her und ist damit eher ein Vertreter der "Old Economy".

Weichen mussten für Sherwin-Williams die Papiere des Chemiekonzerns Dow Inc, die zuletzt um 4,8 Prozent abrutschten. Der Aktienkurs von Sherwin-Williams stieg am Freitag um rund 1 Prozent auf fast 388 Dollar. Damit blieben die Anteile etwas unter ihrem Mitte Oktober erreichten Höchststand von rund 393 Dollar. Im Jahr 2024 haben sie bislang ein Viertel gewonnen./ajx/stw/he

