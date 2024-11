© Foto: Dall-E



Sah es für Wasserstoffspezialist Bloom Energy zunächst nach einem schwachen Handelstag aus, nimmt die Aktie am Freitagnachmittag so richtig an Fahrt auf!Da gibt es nichts zu beschönigen! Die von Bloom Energy, einem US-amerikanischen Wasserstoffspezialisten, vorgelegten Quartalszahlen waren angesichts verfehlter Erwartungen eine Enttäuschung. Trotzdem greifen Anleger inzwischen beherzt zu, wodurch sich die Aktie vor dem Wochenende um mehr als 20 Prozent verteuert - ein angenehmer Kontrast zur in den vergangenen Tagen katastrophalen Vorstellung von Ballard Power, Plug Power, Nel und anderen Wasserstoff-Aktien, die unter schwachen Quartalszahlen, steigenden Anleiherenditen und Donald Trump zu …