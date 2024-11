Memecoins am Jahreshoch, während demokratischer Coin 1,3 Mio. $ erzielt

Seit der Wahl von Donald Trump ist der Optimismus am Kryptomarkt zurückgekommen und hat die Nachfrage nach Memecoins wieder auf Niveaus getrieben, welche zuletzt während des Jahreshochs gesehen wurden.

Dies verhalf auch dem neuen Presale des DAO-Memecoins Flockerz, welcher die Dezentralisierung auf die nächste Stufe bringen will. Dafür führt es den Vote-to-Earn-Mechanismus ein, der den Umfrageteilnehmern für ihre Stimmenabgabe bei Entscheidungen über die Zukunft des Projekts Belohnungen in $FLOCK-Coins vergütet.

Somit soll Flockerz einen neuen Standard für Memecoins etablieren, welcher sich durch einen fairen und demokratischen Ansatz auszeichnet sowie die Interessen der Allgemeinheit in den Mittelpunkt stellt. Ebenso soll es die Schwarmintelligenz, das Kapital und die Macht der Gemeinschaft bündeln, um gemeinsam mehr zu erreichen.

Viele Parameter deuten zudem darauf hin, dass der Memecoin-Superzyklus wieder in Gange zu kommen scheint. Ein Grund für die zunehmende Beliebtheit ist der Aufstieg der Launchpad-Memecoins. Ebenfalls für Innovation sorgt Flockerz, mit dem die traditionellen Coins von diesen Plattformen nicht mithalten können.

Das Team von Flockerz ruft alle Gleichgesinnten dazu auf, sich der Herde anzuschließen und mit vereinten Kräften gemeinsam etwas aufzubauen, was wirklich der Allgemeinheit hilft. Noch sind die $FLOCK-Coins über den Vorverkauf für einen Preis in Höhe von 0,0059571 USD erhältlich. Allerdings wird die nächste Preiserhöhung schon in weniger als 16 Stunden erfolgen.

Memecoin-Superzyklus scheint wieder zu beginnen

In dieser Woche hat der Kryptomarkt vorwiegend von der Tatsache profitiert, dass Donald Trump gewählt wurde. Denn dieser hat sich als der Krypto-Präsident positioniert und eine Regierung aufgestellt, welche mehrheitlich von Krypto-Befürwortern repräsentiert wird. Somit dürften die Unsicherheiten und der Krieg gegen digitale Assets beendet sein.

Von diesem Umfeld haben auch die Memecoins profitiert, deren Marktkapitalisierung mittlerweile wieder auf 73,98 Mrd. USD gestiegen ist. Somit befindet sie sich nahe dem Jahreshoch.

Allein über die vergangenen 30 Tage wurden 837.193 neue Memetoken erstellt. Aber auch die Beteiligungsrate der DEX-Trader, welche Low-Cap-Memetoken gehandelt haben, hat sich wieder von 50 % auf 97,73 % erhöht.

Wöchentliche Memecoin-Transaktionen der einzelnen Chains | Quelle: Dune

Ebenso befinden sich unter den Top 100 der Handelspaare 97 % mit Memecoins. Zudem wurden 75 % aller Memetoken in den vergangenen 12 Monaten erstellt. Aber auch das wöchentliche Volumen hat wieder Niveaus erreicht, die zuletzt im Mai gesehen wurden.

Viele mit der US-Wahl in Verbindung stehende Memecoins haben besonders hohe Gewinne verzeichnet. So notiert Department of Government Efficiency im Wochenvergleich 347,5 % höher, Grok 46,4 % und Musks Liebling Dogecoin 21,3 %.

Bei den traditionellen PolitiFi-Memetoken wurden hingegen höhere Verluste verzeichnet, da es zu einem Sell-the-News-Event gekommen ist. So notiert MAGA im Wochenvergleich 48,6 % niedriger, MAGA Hat 57,3 %, Doland Tremp 68,6 % und Super Trump 54,6 %. Schließlich ist nun die Wahl vorbei, sodass sie schnell Aufmerksamkeit und Attraktivität verlieren.

Chart von Department of Government Efficiency | Quelle: CMC

Allerdings dürfte dieser Anstieg des Kryptomarktes erst der Anfang gewesen sein. Denn viele Analysten erwarten nach dem Ausbilden eines neuen Allzeithochs von Bitcoin, dass sich dieser jetzt auf 100.000 USD zubewegt, wobei einige damit bereits bis Jahresende rechnen.

Zusätzlichen Antrieb erhalten die Bullen von der jüngsten Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed, welche die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte reduzierte und somit zusätzliche Liquidität in die Märkte treibt. Im Dezember könnten sogar eine weitere erfolgen.

Neben zahlreichen Shiba-Inu-Klonen von zentralistischen Projekten stellt der innovative Ansatz von Flockerz mit einer DAO und der vollständigen Kontrolle durch die Gemeinschaft eine positive Abwechslung dar. Diese könnte mit ihrem fairen und gerechten Modell Geschichte schreiben sowie möglicherweise einen neuen Standard etablieren.

Flockerz könnte als Pionier überdurchschnittlich profitieren

Zentralistische Memecoins und Kryptowährungen haben viele Nachteile. Im Gegensatz zu ihnen soll Flockerz die Ideale der Dezentralisierung noch deutlich besser repräsentieren. Dabei erhalte die Tokeninhaber Stimmrechte, mit denen sie über die eigene DAO (Dezentrale Autonome Organisation) über die künftige Ausrichtung des Projekts und die Verwaltung der Assets bestimmen.

Durch den gemeinschaftlichen Ansatz von Flockerz können sich die Community-Mitglieder noch stärker mit dem Projekt identifizieren. Dies steigert wiederum die Bereitschaft zur Mitwirkung, wobei Expertise und Fähigkeiten gebündelt werden sowie Synergieeffekte zustande kommen können.

Dieser Ansatz soll das bisherige Verständnis der Dezentralisierung infrage stellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass somit die Gefahr einer Einstufung als Wertpapier reduziert wird, weil es ausreichend dezentral ist.

Im Gegensatz dazu sind die Launchpad-Memecoins zentral organisiert, sodass sie primär den Interessen weniger Personen dienen. Zudem verfügen diese meist nicht über den technologischen Hintergrund und die Reserven durch Tokenomics, um das Projekt zu finanzieren. Stattdessen müssten sie ihre persönlichen Gewinne dafür opfern, was selten geschieht.

Da viele von ihnen schnell reich werden, verlieren nicht wenige schnell das Interesse an ihren Memecoins, sodass diese hohe Verluste erleiden. Andere werden hingegen gar nicht erst erfolgreich, da sie von Amateuren erstellt wurden und diese nicht selten wenig Kapital für die Entwicklung haben.

Bei Flockerz werden hingegen die Entscheidungen von der Gemeinschaft getroffen. Somit erhalten diejenigen die absolute Macht, welche "skin in the game" und ein Interesse an dem Erfolg des Projekts haben.

Zudem gehören sie teilweise auch der Zielgruppe an, sodass durch die Befriedigung deren Bedürfnisse der Weg für den Erfolg geebnet werden kann. Dank der Blockchain wird der gesamte Prozess besonders transparent, sicher und effizient gestaltet.

Viele Analysten wie Boxmining, Across the Rubicon und Handsome Finance prognostizieren, dass 2025 das Jahr der Memecoins wird. Angesichts dessen könnte Flockerz mit seinem neuartigen und fairen Modell einer der großen Gewinner sein. Daran könnten sich auch andere Projekte orientieren, wobei Flockerz als Trendsetter überdurchschnittlich profitieren kann.

So schließen Sie sich der Flockerz-Bewegung an

Flockerz soll im Unterschied zu anderen Memecoins nicht nur dafürstehen, dass man gemeinsam mit einem viralen und lustigen Projekt erfolgreich wird. Stattdessen sollen nützliche Geschäftsmodelle vorangetrieben werden, welche die Gemeinschaft wirklich benötigt, anstelle des Millionsten Shiba Inus mit lustigen Bildern oder der Tausendsten DEX.

In welche Richtung sich das Projekt entwickeln wird, bestimmt die Gemeinschaft, was die Zukunft auch etwas offener als bei regulären Coins gestaltet. Allerdings macht gerade dies Flockerz besonders spannend.

Die Umfrageplattform ließe sich auch für vertrauenswürdige Meinungsforschung, Petitionen, direkte Demokratie und mehr nutzen. Ebenso sind unzählige weitere Kryptosektoren wie DeFi, GameFi und sogar KI denkbar.

Anschließen können Sie sich der Gemeinschaft von Flockerz über ein Investment in den $FLOCK-Coin. Dieser ist derzeit noch über den Vorverkauf auf der Website des Projekts erhältlich. Dort verbinden Sie eine digitale Geldbörse wie Best Wallet und können dann $ETH, $BNB, $USDT oder Fiatwährungen für den Kauf nutzen.

Beeindruckend ist auch die hohe Staking-Rendite zu Beginn, welche noch bei 1.289 % pro Jahr liegt. Somit können bis zur ersten Notierung einer Kryptobörse schon Buchgewinne erzielt werden, wobei noch weitere durch die schrittweisen Preiserhöhungen hinzukommen.

Das Team lässt den Smart Contract von Coinsult auf Sicherheitsrisiken überprüfen. Somit sollen kritische Fehler ausgeschlossen und eine höhere Sicherheit für Investoren und Nutzer geboten werden.

Alle neuen Informationen über Flockerz erfahren Sie schnell über das X-Profil und den Telegram-Kanal. Zudem können Sie sich hier mit der wachsenden Gemeinschaft austauschen und die nächsten Vorhaben planen.

