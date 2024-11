Die Unilever-Aktie zeigte am Donnerstag eine volatile Entwicklung an der Londoner Börse. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 45,17 GBP und 45,54 GBP, wobei ein leichter Abwärtstrend zu beobachten war. Bis zum Nachmittag verzeichnete das Papier einen Rückgang von 0,5 Prozent auf 45,25 GBP. Das Handelsvolumen belief sich auf über eine Million Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren an dem Konsumgüterriesen unterstreicht.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten Potenzial für die Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,87 GBP, was einen möglichen Anstieg von über 5 Prozent impliziert. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 1,78 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,48 GBP im Vorjahr darstellen würde. Diese Prognosen könnten das Interesse der Anleger weiter anfachen und den Kurs in den kommenden Monaten beeinflussen.

Anzeige