Die Symrise-Aktie verzeichnete heute einen erfreulichen Aufwärtstrend an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 0,7 Prozent auf 106,80 Euro. Trotz der allgemeinen Zurückhaltung am Frankfurter Aktienmarkt konnte sich das Papier des Aromenherstellers behaupten. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 84.519 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Analystenprognosen und Dividendenaussichten

Experten sehen weiteres Potenzial für die Symrise-Aktie und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 123,25 Euro. Dies würde einem Zuwachs von rund 15 Prozent entsprechen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einer Dividende von 1,23 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,10 Euro) darstellen würde. Die Gewinnerwartungen pro Aktie für 2024 liegen bei 3,29 Euro, was die positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung unterstreicht.

