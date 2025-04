Wentorf bei Hamburg (ots) -Tarifcheck.de wird 24 Jahre alt. Zum Dank für die Kundentreue verlost das drittgrößte Onlinevergleichsportal Deutschlands lukrative Preise im Wert von vielen Tausend Euro, darunter eine Vespa, Reisen, Bargeld und Elektroartikel. Der Teilnahmezeitraum der Jubiläumsaktion läuft vom 24. April bis zum Unternehmensgeburtstag am 16. Mai 2025.Digitaler Pionier feiert jahrzehntelange ErfolgsstoryTarifcheck.de wurde 2001 gegründet, lange bevor digitale Preisvergleiche in Deutschland zum Alltag gehörten. Heute ist die Plattform eine etablierte Anlaufstelle für Millionen Verbraucher, die günstige Angebote rund um Versicherungen, Finanzen, Energie und mehr finden möchten - transparent, kostenfrei und unverbindlich."Den riesigen Erfolg hätten wir uns damals nicht träumen lassen", sagt Jan Schust, Gründer und Geschäftsführer der TARIFCHECK24 GmbH, "dank des langjährigen Vertrauens unserer Kunden sind wir mittlerweile eine vielfach ausgezeichnete Marke."24 Jahre Tarifheck.de - lukratives Gewinnspiel zum JubiläumZum großen Jubiläum bedankt sich Tarifcheck.de mit einer besonderen Aktion: einem Online-Rubbellos-Gewinnspiel mit vielen hochwertigen Preisen. "Die 24 ist für uns eine besondere Zahl. Seit 24 Jahren bieten wir jeden Tag 24 Stunden lang kostenlose Vergleiche an", erklärt Tarifcheck.de-Chef Schust.Zwischen dem 24. April und dem Tarifcheck.de-Jubiläum am 16. Mai 2025 winken deshalb Gewinne wie:- Reisegutscheine für Disneyland und AIDA- ein iPhone 16 Pro und Samsung S25 Ultra- ein E-Scooter und Spielekonsolen- ein TM7 Thermomix und andere Haushaltsgeräte- Einkaufsgutscheine für große Marken- viele weitere exklusive PreiseGekrönt werden die Jubiläumsfeierlichkeiten von der Verlosung der Hauptpreise. Gewinnspielteilnehmende haben Chancen auf:- eine Vespa- dreimal 2.400 Euro CashMit Tarifcheck.de feiern und große Preise gewinnen - so sind Verbraucher dabeiDie Teilnahme ist einfach und kostenlos: Webseitenbesucher können auf der Tarifcheck.de-Gewinnspielseite (https://www.tarifcheck.de/24jahretarifcheck/gewinnspiel/) bis zum 16. Mai einmal pro Woche ein digitales Los freirubbeln. Jede Woche werden zahlreiche Preise verlost. Alle Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Und das Beste: Alle Rubbellose qualifizieren sich automatisch für die große Hauptziehung."Wir wollten nicht nur intern feiern, sondern danke sagen - mit einem Gewinnspiel, das Spaß macht und tolle Gewinnchancen bietet", sagt Tarifcheck.de-CEO Schust, "feiern Sie mit uns! Wir freuen uns auf die kommenden Jahrzehnte mit Ihnen!"Über Tarifcheck.deDie mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 20 Jahren bundesweit Millionen Verbraucher. 2001 von Jan Schust gegründet, ist Tarifcheck.de (https://www.tarifcheck.de) mittlerweile das drittgrößte Onlinevergleichsportal Deutschlands. Der Fokus liegt auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, auf Transparenz, Objektivität sowie strengsten Datenschutzstandards. Das Portfolio umfasst kostenlose Vergleichsmöglichkeiten für Versicherungen, Finanzen, Energie, Internet und Mobilfunk.Pressekontakt:TARIFCHECK24 GmbHKristina VogtHead of Public Relationskristina.vogt@tarifcheck.de+49 (0)40 730 98 288Original-Content von: TARIFCHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73908/6018754